AB'den İsrail'e rest! İşgal topraklarındaki egemenliği tanımayacağız
Dünya Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'in Filistin topraklarını işgal etme planlarına ilişkin yapılan açıklamada "1967'deki işgal edilen topraklardaki İsrail egemenliğini tanımayacağız" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği (AB) "1967’de işgal edilen topraklar üzerindeki İsrail egemenliğini tanımayacağız" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor....
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Sezer Doğru