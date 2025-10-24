Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
5 kat alkollü çıktı, pişkinliğiyle pes dedirtti: Bu sene rekor ceza yedim

Aksaray’da yasal sınırın 5 katı alkollü yakalanan sürücü, gazetecilere tehditler savurdu. ‘Benim ağırlığımı göreceksiniz’ diyen sürücü, ‘Bu sene rekor ceza yedim’ sözleriyle pişkinliğini gözler önüne serdi.

Olay Aksaray’da  yaşandı. Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki Uğur Ç. idaresindeki kamyonet, yoldan çıkıp araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı. Sürücünün, yasal sınırın 5 katını aşkın 1.10 promil alkollü ve kamyonetin ise muayenesiz olduğu belirlendi.

5 kat alkollü çıktı, pişkinliğiyle pes dedirtti: Bu sene rekor ceza yedim - 1. Resim

"CEZAYI YAZIN AMA EHLİYET PUANIM DÜŞMESİN"

Polis memurunun "Ne içtin?" sorusuna önce "Herhangi bir şey içmedim" diye cevap veren sürücü, daha sonra "İçtiğim 2 tane. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken, "Ceza yazın tamam, ehliyet puanım düşmesin de" diye konuştu.

Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu.

5 kat alkollü çıktı, pişkinliğiyle pes dedirtti: Bu sene rekor ceza yedim - 2. Resim

"AĞIRLIĞIMI GÖRECEKSİN, TC'Nİ VER BANA"

Ardından görevini yapan gazeteciye yönelen Uğur Ç., "Çektiğin adamları bir düşün taşında öyle çek. Yarın söz seni çağıracağım. Bakalım senin ağırlığını ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yarın göreceğiz. Ben seni çağıracağım. TC’ni ver bana" deyip tehdit etti.

5 kat alkollü çıktı, pişkinliğiyle pes dedirtti: Bu sene rekor ceza yedim - 3. Resim

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 166 lira olmak üzere toplamda 11 bin 433 lira para cezası kesildi.

Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edilirken, sürücü Aksaray Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere önce sağlık kontrolüne sonra da polis merkezine götürüldü.

