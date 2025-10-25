Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da hareketli gece! İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

Adana'da hareketli gece! İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da hareketli gece! İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı
Adana, Seyhan, Patlama, El Yapımı Patlayıcı, Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı. Ekipler bölgeye sevk edilirken, saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Fevzipaşa Mahallesi'ndeki giyim satışı yapılan bir iş yerinde patlama sesi duyuldu.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Adana'da hareketli gece! İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı - 1. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patlayıcının parça tesirli olduğu değerlendirilen saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat'ta kız yurdunda onlarca öğrenci hastanelik oldu! Ambulanslar peş peşe geldi - 3. SayfaKız yurdunda onlarca öğrenci hastanelik olduEşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı: Manisa'daki vahşet davasında karar çıktı - 3. SayfaEşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladıİki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı - 3. Sayfaİki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandıEvini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildi - 3. SayfaEvini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildiİyi Parti ilçe başkanının oğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti! Tekirdağ'da feci olay - 3. Sayfaİyi Parti ilçe başkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü5 kat alkollü çıktı, pişkinliğiyle pes dedirtti: Bu sene rekor ceza yedim - 3. Sayfa5 kat alkollü çıktı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Sonraki Haber Yükleniyor...