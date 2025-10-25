Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da büyük operasyon! 1 milyon hap, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da büyük operasyon! 1 milyon hap, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da büyük operasyon! 1 milyon hap, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki operasyonlarda 1 milyon uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında yüklü miktarda uyuşturucu yakalandığını duyurdu.

İstanbul merkezli operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, "381 kg metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap,
142 kg ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kg kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da büyük operasyon! 1 milyon hap, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi - 1. Resim

10 KİŞİ YAKALANDI

Açıklama şöyle devam etti: "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 

Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 10 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ahmet Can Öztekin’den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MEB süre tanıdı, yönetim 10 milyon euro bulamadı! 571 yıllık Fener Rum Okulu yeni bina arıyor - Gündem571 yıllık Fener Rum Okulu yeni bina arıyorKanalı açanlar gözlerine inanamadı! Tele1'de kayyım sonrası yayınlananlar gündem oldu - GündemKayyım sonrası yayınlananlar gündem olduGece yarısı korku dolu anlar! İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü - Gündemİstinat duvarı araçların üzerine çöktüÜç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandı - GündemÜç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandıDeprem sonrası sanal dünyaya sığınmıştı… Barış Özbay’ın hastalığını doktorlar açıkladı - GündemDoktorlar teşhis koydu, tedavisi başladıMehmet Ali Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti - GündemMehmet Ali Şahin'in acı günü! Bugün defnedilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...