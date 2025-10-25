İstanbul'da büyük operasyon! 1 milyon hap, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında yüklü miktarda uyuşturucu yakalandığını duyurdu.

İstanbul merkezli operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, "381 kg metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap,

142 kg ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kg kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik." ifadelerini kullandı.

10 KİŞİ YAKALANDI

Açıklama şöyle devam etti: "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 10 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."