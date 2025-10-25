Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ahmet Can Öztekin'den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldı

Ahmet Can Öztekin’den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de 25 gün önce virajı alamayarak motosikletiyle bariyere çarpan 23 yaşındaki Ahmet Can Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geriye, kazaya dair kaydedilen görüntüler kaldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim tarihinde Biga-Çan yolu üzerinde meydana gelen kazada Ahmet Can Öztekin, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. 

SÜRÜKLENDİ, YOLA SAVRULDU

Genç adam bir süre sürüklendikten sonra yola savruldu. Kaza anı seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücüler, yolun ortasında hareketsiz bir şekilde yatan Öztekin'in yardımına koştu. 

Ahmet Can Öztekin’den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

25 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Ahmet Can Öztekin 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in cenazesi ikindi namazına müteakip İdris Koru köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Ahmet Can Öztekin’den 25 gün sonra acı haber… Geriye feci anın görüntüleri kaldı - 2. Resim

