Genç yaşta ölüm: Eren Davulcu düğün dönüşü can verdi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde düğünden dönen 21 yaşındaki Eren Davulcu, motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Feci olay, Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının düğününe katılan Eren Davulcu düğün sonrası motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Bozdoğan yolu otoban girişine gelen genç sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle savrulan Davulcu, kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
