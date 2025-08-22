Aydın su kesintisi listesi 22 Ağustos: Söke ve Nazilli’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 22 Ağustos 2025 tarihli su kesintisi duyurusunu paylaştı. Yapılan açıklamada özellikle Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızanın, bölgedeki aboneleri etkileyeceği belirtildi.
Aydın genelinde su kesintisi yaşanabilecek ilçeler arasında Efeler, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar yer alıyor. Vatandaşlar, ilçelerine özel su kesintisi bilgilerini ASKİ’nin bilgilendirme servisinden veya Alo 185 üzerinden öğrenebilir.
AYDIN SU KESİNTİSİ SORGULAMA
ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’nde yaşanan su kesintisinin 18.30’a kadar devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almasını öneriyor.
Vatandaşların arıza veya kesinti durumlarını ASKİ Alo 185 hattından sorgulamaları veya resmi bilgilendirme servisinden kayıt yaptırmaları tavsiye ediliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan