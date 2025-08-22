Aydın su kesintisi listesi 22 Ağustos: Söke ve Nazilli’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Aydın genelinde su kesintisi yaşanabilecek ilçeler arasında Efeler, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar yer alıyor. Vatandaşlar, ilçelerine özel su kesintisi bilgilerini ASKİ’nin bilgilendirme servisinden veya Alo 185 üzerinden öğrenebilir.

AYDIN SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’nde yaşanan su kesintisinin 18.30’a kadar devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşların kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almasını öneriyor.

Vatandaşların arıza veya kesinti durumlarını ASKİ Alo 185 hattından sorgulamaları veya resmi bilgilendirme servisinden kayıt yaptırmaları tavsiye ediliyor.

AYDIN NAZİLLİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ