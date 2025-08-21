Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Perşembe günü Odunpazarı ilçesinin bazı mahallerinde su kesintisi yaşanacaktır. Peki, Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Eskişehir su kesintisi listesi, bugün bölgelerinde kesintiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, her gün su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri detaylarıyla duyuruyor. Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

ESKİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

21 Ağustos Perşembe günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin Sevinç ve Yenidoğan Mahallesi'nde su kesintisi gerçekleşmiştir.

Sevinç Mahallesi'nde sular 09:45 itibarıyla kesilirken Yenidoğan'da ise 09:50'de civarında gerçekleşmiştir.

ESKİŞEHİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ODUNPAZARI İLÇESİ SEVİNÇ MAHALLESİ

Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesinde pompa istasyonundaki enerji kesintisi nedeniyle mahallenin bir kısmında 21.08.2025 tarihinde saat 09:45 itibarıyla su kesintisi yaşanmaktadır.

ODUNPAZARI İLÇESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ 1.DÖKÜMCÜLER SOKAK

Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi 1.Dökümcüler Sokağında şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle mahallenin bir kısmında 21.08.2025 tarihinde saat 09:50 civarında su kesintisi yaşanmıştır.

Arıza İçme Suyu Arıza Bakım Onarım ekipleri tarafından giderilmiş olup, 21.08.2025 tarihinde saat 10:50 itibarıyla su verilmeye başlanmıştır.

