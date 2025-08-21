Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek?

Antalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
Antalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya&#039;da sular saat kaçta gelecek?
Antalya'da bugün yaşanan su kesintisi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Birçok ilçede en çok merak edilen konu ise " Antalya'da sular saat kaçta gelecek?" sorusudur. ASAT tarafından yapılan açıklamalarla beraber su kesintilerinin saat kaçta geleceği belli oldu.

Antalya'da yaşanan su kesintileri vatandaşların gündemin yer alıyor. Vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini ve güncel duyuruları nereden takip edeceği araştırıyor. 

Antalya su kesintisi bilgileri, ASAT'ın resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak paylaşılmaktadır. Peki, Antalya'da sular saat kaçta gelecek? İşte güncel bilgiler...

Antalya su kesintisi: ASAT tarafından paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Antalya'da gerçekleşen su kesintileri ve planlı bakım çalışmaları hakkında güncel bilgileri ASAT'ın resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da sosyal medya hesapları ile Antalya Büyükşehir Belediyesi duyuruları üzerinden ulaşışabilir.

Ayrıca 185 çağrı merkezi aranarak da detaylı bilgilere ulaşabilir. Güncel Antalya su kesintilerini ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Antalya su kesintisi: ASAT tarafından paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

ANTALYA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

21 Ağustos Perşembe günü Antalya'da herhangi bir su kesintisi bulunmamaktadır. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında; "Planlı bir kesinti bulunmamaktadır" ibaresi yer alıyor.

Antalya su kesintisi: ASAT tarafından paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek? - 3. Resim

