Sultanbeyli elektrik kesintisi: Elektrikler ne zamana gelecek?
Sultanbeyli'de 20 Ağustos 2025 tarihinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla beraber kesintiden etkilenecek mahalleler belli oldu. İşte Sultanbeyli, elektrik kesintisine dair detaylar...
Sultanbeyli elektrik kesintisi günün en çok araştırılan konuları arasındadır. AYEDAŞ resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek elektrik kesintisini kısa süreli olduğunu duyurdu.
Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleleri öğrenmek isteyenler "Elektrikler ne zamana gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.
SULTANBEYLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GEELCEK?
20 Ağustos Çarşamba günü Sultanbeyli ilçesinde 36 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır. Elektriklerin ne zaman geleceği konusuda bilgi almak için AYEDAŞ'ın resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, HASAN BASRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, PETROL YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, DERBENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, LALELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, ULUBATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, GÜLVEREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, HAMZA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ABDURRAHMANGAZİ, KABATAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ABDURRAHMANGAZİ, UMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ABDURRAHMANGAZİ, ORMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ABDURRAHMANGAZİ, YABANGÜLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ABDURRAHMANGAZİ, YAĞMUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ABDURRAHMANGAZİ, LALE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.08.2025 16:35 'da verilmesi planlanmaktadır.