İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ağustos GDZ planlı kesinti listesi: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ağustos GDZ planlı kesinti listesi duyuruldu. 20 Ağustos Çarşamba günü İzmir’in farklı noktalarında uzun ve kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Bergama ilçesinin Sağancı mahallesinde elektrikler öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında kesilecek.

Çiğli ilçesinde Balatçık bölgesinde planlı kesinti sabah 10.00’dan başlayıp 16.00’ya kadar sürecek. Dikili’de Kocaoba ve Kıroba mahalleleri de 14.00-17.00 arasında enerjisiz kalacak.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21 AĞUSTOS

İZMİR ’de şu an 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3465050

BERGAMA / İZMİR

Balaban ( Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu )

Maruflar ( Maruflar Maruflar Köyü İç Yolu )

Avunduk ( Avunduk Köyü İç Yolu Avunduk Yolu )

Öksüzler

Koyuneli

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3465815

ÖDEMİŞ / İZMİR

Gölcük ( BAŞAKIN HACI KÖSE SOK karakaş eren dede isimsiz Demirel Kaymak Sk. Mavigöl tilkili sokak mavigöl cad. site-3 sk MAVİGÖL ada sk SARAÇOĞLU CAD. şehit gürol madan cad Çinardibi İLKBAHAR örselli sk. mustafa kemal ATATÜRK CAD. BENGİSU KARAKAYA Çavdar ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A.SABAHATTİN ŞENOCAK ŞİMŞEK BENGİSU 1. ÇIKMAZI BÜYÜKOLUK SOK öncü sk Yücel Mavigöl Caddesi )

Tekke ( BOĞAZ KÜME EVLER boğaz küme evleri BOĞAZ TEKKE boğaz bayırlı çepeller mevkii gölcük boğaz )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3465820

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi ( 18 evler sokak ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK BEYZADE SOKAK )

Hacıhasan

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:00

Kesinti ID : 3465864

TİRE / İZMİR

Eskioba ( Eski Oba Köyü iç Yolu Eski Oba köyü iç yolu )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:00

Kesinti ID : 3465867

TİRE / İZMİR

Eskioba ( Eski Oba Köyü iç Yolu Kuyulu Eski Oba köyü iç yolu )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3465929

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık ( 8905. Sk. 8902/7. Sk. 8902/6. Sk. 8902/4. Sk. 8902/3. Sk. 8902/2. Sk. 8902/1. Sk. 8902. Sk. 8795/4. Sk. 8795/1. Sk. 8902/5 8903/2 Anadolu Cd. 8908. Sk. 8907. Sk. 8906. Sk. 8904/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3466004

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Aydın Armutlu İzmir Cd. Armutlu İzmir Armutlu Belediye Sağlık cd Park Muzaffer Mescit Çağıltepe Lider Işık Hakimiyeti Milliye Sk. Hakimiyeti Milliye Emek Cd. Emek Egemen Barış Çağlar Çay Yıldırım Kemal Sk. Yıldırım Kemal )

Armutlu Hürriyet ( Manolya Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3466030

ALİAĞA / İZMİR

Çakmaklı ( Nilüfer Sk. Menekşe 4. Sk. 10/3 YILMAZ 10/3 Sokak Merdivenli Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Orkide Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk. Pınar Kümesi Sk. Sahil Cd. Sahil Yolu Cd. Sarmaşık Sk. Selman Sk. Senakent Yasemin Sk. Yılmaz Sk. Zambak Sk. Zeytinlik Sk. Çamlık Sk. Çiçek Sk. Melisa Sk. 10/1 10/38 ÇAKMAKLI LALE Akasya Sk. Atatürk Cd. Balkır Burak Reis Sk. Gül Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. Kiraz Sk. Kardelen Sk. Karanfil 2 Sk. Karacadağ Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3466078

URLA / İZMİR

Hacı İsa ( Necati Cumalı Cd. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3466084

URLA / İZMİR

Camiatik ( Arasta Sk. Malgaca Pazarı Sk. Itır Sk. Ara Sk. )

Hacı İsa ( Balkış Sk. Bülent Baratalı Blv. DEMİRCİLER Hamam Sk. Küçük Hamam Sk. Sevinç Sk. ZAFER ÇELEN Ülke Sk. Ülkü Sk. )

Yelaltı ( MUSTAFA KEMAL PAŞA 75.YIL CUMHURİYET PARK YILDIZ PARK Çilingir Çeşme Sk. )

Yeni ( DERE FİLİZ )

Yenice ( Tireli Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…