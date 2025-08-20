Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara&#039;da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşti.Özellikle Etimesguti, Keçiören, Çankaya, Mamak elektrik kesintileri arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

Ankara elektrik kesintisi listesi Başkent EDAŞ tarafından paylaşılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 

Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, "20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

20 AĞUSTOS ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), 20 Ağustos Çarşamba günü Ankara’nın farklı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik saatlerce verilemeyecek. Kesintiler, ÇankayaAltındağKeçiörenSincan, Yenimahalle ve birçok ilçelerinde uygulanacak.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ankara elektrik kesintisi, Başkent EDAŞ tarafından paylaşılmaktadır. Ayrıca planlı elektrik kesintilerini Başkent EDAŞ Mobil 186 uygulamasında da bulabilirsiniz.

