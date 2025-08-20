Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi Başkent EDAŞ tarafından paylaşılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, "20 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

20 AĞUSTOS ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), 20 Ağustos Çarşamba günü Ankara’nın farklı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik saatlerce verilemeyecek. Kesintiler, Çankaya, Altındağ, Keçiören, Sincan, Yenimahalle ve birçok ilçelerinde uygulanacak.