Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek?
Antalya, Elektrik Kesintisi, Muratpaşa, Konyaaltı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Gün boyu farklı mahallelerde uygulanan kesintiler sonrası en çok merak edilen konu ise “Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusu oldu. Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos listesi AEDAŞ tarafından duyuruldu.

Antalya’da elektrik kesintileri devam ediyor. Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde belirli saatlerde uygulanan kesintilerin bitiş saati ve tarihi araştırılıyor. 

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-22 AĞUSTOS

Antalya’da 19-22 Ağustos tarihleri arasında farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak olup belirlenen saatler arasında elektrik verilemeyecek. Vatandaşların kesinti programına göre tedbirli olmaları gerekiyor.

Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alanya’da şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin günün belirli saatlerinde yapılacağı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik arzının yeniden sağlanacağı bildirildi.

Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya Muratpaşa ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacak. Yetkililer, kesintilerin geçici süreyle yapılacağını ve arızaların hızlı şekilde giderileceğini açıkladı.

Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konyaaltı’nda yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat ederek hazırlıklarını yapmaları gerektiği duyuruldu.

Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

MURATPAŞA, KONYAALTI VE ALANYA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Antalya’nın Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde 19-22 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kesintilerden etkilenen mahallelerde vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Ekiplerin planlı program çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriklerin kademeli olarak verileceği bildirildi.

Antalya elektrik kesintisi 19-22 Ağustos: AEDAŞ Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya’da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis bütün noktalarda sahadaydı
