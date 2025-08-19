Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı?
Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklardan biri olan Nilüfer Barajı, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Uludağ eteklerinde yer alan ve 60 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki suyun tükenmesi vatandaşları endişelendirdi. Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı, Bursa baraj doluluk oranları ne kadar merak ediliyor.
Bursa baraj doluluk oranları alarm veriyor! Nilüfer Barajı’nın yanı sıra Doğancı Barajı’nda da doluluk oranı tehlikeli seviyelere gerileyerek yüzde 19’a düştü.
BURSA'NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?
Bursa’nın su kaynakları kritik seviyelere düşmüş vaziyette. Nilüfer Barajı tamamen kururken, şehrin diğer ana su kaynağı olan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yalnızca yüzde 19 seviyesinde.
Bursa baraj doluluk oranlarına göre Bursa'nın 35 günlük duyu kaldığı belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları tasarrufa davet ederek suyun dikkatli kullanılmasının önemine dikkat çekti.
1 Eylül’den itibaren devreye alınacak Çınarcık Barajı bypas hattı ile günlük 110 bin metreküp suyun şehre aktarılacağı belirtilirken, beklenen Eylül yağışlarının da su seviyelerini artırması öngörülüyor.
BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19-20 AĞUSTOS
19-20 Ağustos tarihleri itibarıyla Bursa’nın baraj doluluk oranları alarm veriyor. Nilüfer Barajı tamamen boşalırken, Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi sadece yüzde 19 olarak ölçüldü.
Yetkililer, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırırken, Çınarcık Barajı’ndan yapılacak su takviyesi ile kısa vadeli risklerin yönetileceğini belirtti.