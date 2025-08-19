Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı?

Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı?
Bursa, Baraj, Su, Kuraklık, Doğancı Barajı, Su Tasarrufu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklardan biri olan Nilüfer Barajı, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Uludağ eteklerinde yer alan ve 60 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki suyun tükenmesi vatandaşları endişelendirdi. Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı, Bursa baraj doluluk oranları ne kadar merak ediliyor.

Bursa baraj doluluk oranları alarm veriyor! Nilüfer Barajı’nın yanı sıra Doğancı Barajı’nda da doluluk oranı tehlikeli seviyelere gerileyerek yüzde 19’a düştü. 

BURSA'NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Bursa’nın su kaynakları kritik seviyelere düşmüş vaziyette. Nilüfer Barajı tamamen kururken, şehrin diğer ana su kaynağı olan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yalnızca yüzde 19 seviyesinde.

Bursa baraj doluluk oranlarına göre Bursa'nın 35 günlük duyu kaldığı belirtildi.

Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı? - 1. Resim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları tasarrufa davet ederek suyun dikkatli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

1 Eylül’den itibaren devreye alınacak Çınarcık Barajı bypas hattı ile günlük 110 bin metreküp suyun şehre aktarılacağı belirtilirken, beklenen Eylül yağışlarının da su seviyelerini artırması öngörülüyor.

Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı? - 2. Resim

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19-20 AĞUSTOS

19-20 Ağustos tarihleri itibarıyla Bursa’nın baraj doluluk oranları alarm veriyor. Nilüfer Barajı tamamen boşalırken, Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi sadece yüzde 19 olarak ölçüldü. 

Yetkililer, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırırken, Çınarcık Barajı’ndan yapılacak su takviyesi ile kısa vadeli risklerin yönetileceğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de ormanlar talana mı açıldı? DMM'den iddialara cevap geldiMısır ile anlaşma an meselesi: Türkiye ile birlikte KAAN üretecekler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var? Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıktığını açıkladı - HaberlerBankalar Birliği'nde hangi takımlar var? Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıktığını açıkladıMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyor - HaberlerMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyorAkbank çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos Akbank Mobil havale ve EFT sorunu gündemde - HaberlerAkbank çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos Akbank Mobil havale ve EFT sorunu gündemdeYeni okul üniformalarının fiyatı ne kadar, okul forması zorunlu mu? Yeni okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu! - HaberlerYeni okul üniformalarının fiyatı ne kadar, okul forması zorunlu mu? Yeni okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu!Milli maçlar ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemeleri maç takvimi! - HaberlerMilli maçlar ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemeleri maç takvimi!Bu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam hangi filmler var? 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...