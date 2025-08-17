200 bin adet bırakıldı! Erzincan'da barajlara büyük takviye

Erzincan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzincan genelindeki baraj gölleri ile göletlere tatlı su kaynaklarındaki faunanın korunarak sürdürülebilir bir pozisyonda bulunması ve sportif amaçlı olta balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak yavru balık bırakıyor.

200 BİN AYNALI SAZANI SUYLA BULUŞTURULDU

Bu kapsamda Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan yavruları, Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve teknik personelin katılımıyla Göyne Sulama Barajı'na bırakıldı.

Tatlı su kaynaklarının hayatın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Koçaker, şunları kaydetti: