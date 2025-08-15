Erzincan'da feci kaza! 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan-Sivas kara yolunda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde iki araç çarpıştı.
3 ÖLÜ, 6 YARALI
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
