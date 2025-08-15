Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Burdur'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Burdur'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Burdur, Trafik Kazası, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda feci bir kaza yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Saat 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu Kuş Gözlem Evi mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, önündeki aracı sollamak isteyen kamyonet, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Burdur'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da Geven Balı hasadı yapıldıHakemin üzerine yürümüştü! Sahada çılgına dönen Arda Turan'dan ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da dehşet! Kuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar - 3. SayfaKuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar5 ilde dolandırıcılık operasyonu! 6 kişi adliyeye sevk edildi - 3. Sayfa5 ilde dolandırıcılık operasyonu! 6 kişi adliyede'Vurulma' kurgusu karakolluk etti! 4 genç gözaltında - 3. Sayfa'Vurulma' kurgusu karakolluk etti! 4 genç gözaltındaPolis sevgilisi dehşeti yaşattı: Neler yapabileceğini biliyorum - 3. SayfaPolis sevgilisi dehşeti yaşattı!Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurmuştu! O maganda yakalandı - 3. SayfaTrafikte döner bıçağıyla tehditler savurduCinayeti canlı yayında itiraf etmişti! Sebile Yörük hakkında yeni gelişme - 3. SayfaCinayeti canlı yayında itiraf etmişti
Sonraki Haber Yükleniyor...