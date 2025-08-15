Burdur'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda feci bir kaza yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Saat 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu Kuş Gözlem Evi mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, önündeki aracı sollamak isteyen kamyonet, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
