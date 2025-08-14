Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

İstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Feci Kaza, İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu, Brisa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde İstanbul yönünde, beton bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişi İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi.

İSTANBUL YÖNÜNDE SEYREDİYORDU

İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.

İstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti - 1. Resim

İKİ BETON BARIYERİN ARASINA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil iki beton bariyerin arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti - 2. Resim

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ CAN VERDİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan İrfan Gönce'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti - 3. Resim

Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü olduğu öğrenilen İrfan Gönce'nin kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, şiddetli depremle sarsıldı!Arda Turan oyundan atıldı! Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos, Samsunspor'un rakibi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ters alevlere yakalandı! Orman kahramanlarının zor anları kamerada - 3. SayfaTers alevlere yakalandılar!Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor - 3. SayfaAdana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyorKartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu - 3. SayfaKartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtuÇayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdular - 3. SayfaÇayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdularHusumetli komşuların tartışması kavgaya dönüştü! Balkondan balkona silahlar konuştu: O anlar kamerada - 3. SayfaKomşuların tartışması kavgaya dönüştü!Babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuktan acı haber! Gördüklerini kaldıramadı - 3. SayfaBabasının kavgasına şahit olmuştu! Gördüklerini kaldıramadı
Sonraki Haber Yükleniyor...