İstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişi İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi.

İSTANBUL YÖNÜNDE SEYREDİYORDU

İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.

İKİ BETON BARIYERİN ARASINA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil iki beton bariyerin arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ CAN VERDİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan İrfan Gönce'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü olduğu öğrenilen İrfan Gönce'nin kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.