Küle dönen lüks araçta can vermişti! Ünlü futbolcu için inanılmaz jest

Liverpool forveti Diogo Jota (28) ile kardeşi Andre Silva (25), 3 Temmuz'da İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Jota ve kardeşinin bulunduğu Lamborghini'den geriye kalan enkaz yürekleri yaktı. Yıldız oyuncu ve kardeşi için 5 Temmuz'da Portekiz'de düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Cenaze törenine çok sayıda futbolcu ve teknik direktör katıldı.

CHELSEA'DEN DIOGO JOTA KARARI

Futbol dünyasının sarsan ölüm haberi sonrası Liverpool'un Premier Lig'deki en büyük rakiplerinden Chelsea, Diogo Jota'nın ailesine maddi destekte bulunmaya karar verdi. Batı Londra ekibi tarafından 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanılan bonustan sağlanacak desteğin boyutu dikkat çekti.

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ORTAK KARAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'i 3-0 yenerek şampiyon olan Chelsea, yaklaşık 85 milyon euro (yaklaşık 100 milyon euro) para ödülü kazandı. İngiliz kulübünün, oyuncularının ortak kararı ile Jota ve kardeşinin ailelerine önemli bir bağış yapacağı ortaya çıktı.

OYUNCU BAŞINA 500 BİN DOLAR

ABD'nin ev sahipliğinde bu yaz düzenlenen organizasyonda forma giyen Chelsea futbolcuları, kazançlarının 11,4 milyon sterlinlik bölümünü Jota'nın ailesi için ayırdı. The Athletic sitesi, oyuncu başına yaklaşık 500 bin dolar (368 bin sterlin) yardım yapılacağını yazdı.

Diogo Jota, kazadan sadece 2 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile Porto'da dünyaevine girmişti.



182 MAÇTA 65 GOL

Diogo Jota, 2020-2025 yılları arasında mücadele ettiği Liverpool'da 182 maça çıktı, 65 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.