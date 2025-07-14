Chelsea-PSG maçı sonrası ortalık karıştı! Luis Enrique'den skandal hareket

Kulüpler Dünya Kupası finalinde bitiş düdüğü çaldı, sahada ortalık karıştı. PSG ve Chelsea futbolcuları birbirine girerken, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin fiziksel müdahalesi sonucu Joao Pedro yere yığıldı. Luis Enrique'nin sinirli halleri dikkat çekerken, gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

ABD'de oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea ile PSG karşı karşıya geldi. Chelsea, Cole Palmer'ın attığı iki gol ve Joao Pedro'nun katkısıyla maçı 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

PSG forması giyen Joao Neves, maç esnasında Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Maçın bitiş düdüğü çaldığında ise iki takım oyuncuları birbirine girdi, saha karıştı.

LUIS ENRIQUE, PEDRO'YA VURDU

PSG'li Hakimi, Andrey Santos'un üstüne yürüdü. Gerginliği yatıştırmak isteyen Joao Pedro araya girdi. O sırada, PSG teknik direktörü Luis Enrique, Pedro'ya fiziksel müdahalede bulundu.

Pedro, Enrique'nin hareketi sonrasında yerde kaldı. Oyuncular ve güvenlik görevlileri iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

Futbolseverlerin büyük şaşkınlıkla izlediği bu olayın ardından FIFA'nın disiplin kurulunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.