Chelsea PSG'yi darmaduman etti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Trump locada yerini aldı

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ve Konferans Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tribünden izlediği karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol atıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası sahibini buluyor. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Konferans Ligi şampiyonu İngiliz devi Chelsea ile son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, final maçında karşı karşıya geliyor.

TRUMP TRİBÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

TSİ 22.00’de MetLife Stadyumu’nda başlayan karşılaşmada ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi Leena Al Ashqar da locada yerini aldı.

Daha önce PSG’nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa’da yaşanan olaylarda 17 yaşında bir genç hayatını kaybetmişti.

PSG ŞOKTA, İLK YARIDA 3 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz devi Chelsea'nin üstünlüğü ile sona erdi. Chelsea, durdurulamayan PSG’yi ilk yarıda resmen ezdi geçti. Cole Palmer 8 dakikada attığı iki golle PSG ağlarını havalandırırken, karşılaşmanın üçüncü golünde ise yaptığı asistle sahneye çıktı.

43 dakikada Joao Pedro'nun golüyle skor 3-0'a geldi.