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Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası finali 2025 canlı yayın bilgileri açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası finali 2025 canlı yayın bilgileri açıklandı
Chelsea, PSG, TRT 1, Canlı Yayın, Şifresiz, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final heyecanı bu akşam zirveye çıkıyor. Dev finalde İngiliz devi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. 2025 turnuvasında üst düzey bir performans sergileyen iki ekip, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda şampiyonluk kupası için mücadele verecek. Futbolseverler Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta sorularının cevaplarını arıyor.

2025 turnuvasına etkileyici bir başlangıç yapan Chelsea, turnuva boyunca Benfica, Palmeiras ve Fluminense gibi güçlü rakiplerini geçerek finale yürüdü. İngiliz ekibi yarı finaldeki 2-0'lık Fluminense galibiyetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Paris Saint-Germain için ise final sadece bir kupa mücadelesi değil, aynı zamanda tarih yazma fırsatı. Fransız devi, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın eşiğinde! Peki, Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası 2025 şampiyonu bu akşam belli olacak! - 1. Resim

CHELSEA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 final karşılaşması Chelsea - PSG maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanacak kritik maçı TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilecek.

Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası 2025 şampiyonu bu akşam belli olacak! - 2. Resim

CHELSEA - PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - PSG maçı TRT 1 kanalında şifresiz şekilde aktarılacak. Futbolseverler ek bir abonelik gerektirmeden maçı izleyebilecek.

Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası 2025 şampiyonu bu akşam belli olacak! - 3. Resim

CHELSEA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Chelsea ile PSG arasında oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 finali, 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Chelsea - PSG maçı ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası 2025 şampiyonu bu akşam belli olacak! - 4. Resim

CHELSEA - PSG MAÇI CANLI İZLE YAYIN BİLGİLERİ

Chelsea - PSG maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalı üzerinden izleyebilecek.

Ayrıca TRT’nin resmi dijital platformları da canlı yayın seçeneği sunacak. Taraftarlar mobil cihazlarından ve bilgisayarlarından da maçı takip edebilir.

Chelsea - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası 2025 şampiyonu bu akşam belli olacak! - 5. Resim

CHELSEA - PSG MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Chelsea: R. Sánchez, M. Gusto, T. Chalobah, T. Adarabioyo, M. Cucurella, C. Palmer, M. Caicedo, E. Fernández, C. Nkunku, J. Pedro, P. Neto

PSG: G. Donnarumma, A. Hakimi, Marquinhos, L. Beraldo, N. Mendes, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, D. Doué, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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