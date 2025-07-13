Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu
Voleybol, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) grup etabındaki son sınavına çıkıyor. Turnuvada geride kalan üç hafta boyunca önemli maçlara imza atan Filenin Sultanları, 13 Temmuz Pazar akşamı Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu da belli oldu.

Filenin Sultanları turnuvada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Son iki maçta Çekya ve İtalya karşısında alınan mağlubiyetler sonrası millilerimiz Sırbistan karşısında alacakları galibiyetle yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Rakip Sırbistan ise şu ana kadar 11 maçta sadece 2 galibiyet elde ederken 9 kez parkeden mağlup ayrıldı. Sırbistan, 246,10 puanla FIVB dünya sıralamasında 10. basamakta yer alırken, Türkiye ise 357,77 puanla 4. sıradaki yerini koruyor. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman?

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu - 1. Resim

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) kapsamında oynanacak Türkiye-Sırbistan karşılaşması voleybolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu - 2. Resim

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL grup etabındaki son maçına 13 Temmuz Pazar akşamı çıkıyor. Sırbistan-Türkiye voleybol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemi
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu - 4. Resim

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2025 VNL

1.İtalya: 30

2.Brezilya: 28

3.Japonya: 27

4.Polonya: 24

5.Türkiye: 23

6.Çin: 22

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?Balıkesir'de yangın! Ekipler müdahale ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?Wimbledon 2025 final ne zaman? Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya! - HaberlerWimbledon 2025 final ne zaman? Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya!VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı! - HaberlerVNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı!LGS itiraz nasıl ve nereden yapılır? MEB e-itiraz tarihleri açıklandı - HaberlerLGS itiraz nasıl ve nereden yapılır? MEB e-itiraz tarihleri açıklandıOrkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu - HaberlerOrkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli olduLGS tam puan alanlar 2025: LGS birincileri hangi illerden? - HaberlerLGS tam puan alanlar 2025: LGS birincileri hangi illerden?
Sonraki Haber Yükleniyor...