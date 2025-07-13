Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2025 15:45 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 15:46 - Güncelleme:

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) grup etabındaki son sınavına çıkıyor. Turnuvada geride kalan üç hafta boyunca önemli maçlara imza atan Filenin Sultanları, 13 Temmuz Pazar akşamı Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı maç kadrosu da belli oldu.

Filenin Sultanları turnuvada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Son iki maçta Çekya ve İtalya karşısında alınan mağlubiyetler sonrası millilerimiz Sırbistan karşısında alacakları galibiyetle yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Rakip Sırbistan ise şu ana kadar 11 maçta sadece 2 galibiyet elde ederken 9 kez parkeden mağlup ayrıldı. Sırbistan, 246,10 puanla FIVB dünya sıralamasında 10. basamakta yer alırken, Türkiye ise 357,77 puanla 4. sıradaki yerini koruyor. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) kapsamında oynanacak Türkiye-Sırbistan karşılaşması voleybolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sırbistan-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İlgili Haber Filenin Efeleri Bulgaristan'ı set vermeden geçti! TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL grup etabındaki son maçına 13 Temmuz Pazar akşamı çıkıyor. Sırbistan-Türkiye voleybol maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. İlgili Haber Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu ve maç tarihleri FİLENİN SULTANLARI A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ KADROSU Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemi

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın İlgili Haber Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları kritik karşılaşmaya çıkacak FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2025 VNL 1.İtalya: 30 2.Brezilya: 28 3.Japonya: 27 4.Polonya: 24 5.Türkiye: 23 6.Çin: 22 İlgili Haber VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan