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Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren RAMS Başakşehir'in Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı hazırlık karşılaşması, planlanan saatten kısa süre önce iptal edildi. Maçın iptal gerekçesi taraftarlar ve futbolseverler arasında merak konusu olurken, kulüp cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama paylaşıldı. Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi, ertelendi mi, ne zaman oynanacak merak ediliyor.

RAMS Başakşehir’in kamp sürecindeki önemli hazırlık maçlarından biri olan Hertha Berlin karşılaşması, 13 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 19.30’da Tirol bölgesindeki Silberstadt Arena’da oynanacaktı. Ancak mücadeleye saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı ve maçın iptal edildiği açıklandı. Peki, Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi, ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi! - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR - HERTHA BERLIN MAÇI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

RAMS Başakşehir’in Avusturya kampında Hertha Berlin ile yapacağı hazırlık karşılaşması, Alman ekibinde çok sayıda oyuncunun sakat olması nedeniyle iptal edildi. Hertha Berlin, sahaya çıkacak yeterli oyuncu sayısına ulaşamadığı için mücadele oynanmayacak.

Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi! - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR - HERTHA BERLIN MAÇI YOK MU?

13 Temmuz 2025 akşamı oynanması planlanan Başakşehir - Hertha Berlin maçı iptal edildi. Karşılaşma planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği için ekranlarda olmayacak.

Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi! - 3. Resim

BAŞAKŞEHİR - HERTHA BERLIN MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Başakşehir - Hertha Berlin maçı tamamen iptal edildi. Başakşehir cephesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihe alınacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal edildi? Kulüpten resmi açıklama geldi! - 4. Resim

BAŞAKŞEHİR - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Başakşehir - Hertha Berlin maçı yeni bir tarihe ertelenmedi. Maçın yeniden oynanmasına ilişkin bir plan paylaşıldığında haberimizde yer verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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