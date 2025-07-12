PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2025 20:09 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 21:10 - Güncelleme:

Chelsea, PSG, Finale, Maç Saati, Haber

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasına kısa süre kaldı. ABD'de yeni sistemiyle ilk defa gerçekleşen turnuvanın finalinde Konferas Ligi şampiyonu Chelsea ile PSG kozlarını paylaşacak. PSG finale çıkması durumunda ilk defa kupayı alan takım olacak. Chelsea ise ikinci kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak.PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası tamamlanıyor. PSG yarı finalde Real Madrid'i, Chelsea ise Fluminense'i eleyerek finale kalan takımlardan biri oldu. Peki, PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişki tüm ayrıntılar... CHELSEA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecektir. Bir kaz şampiyonluğu bulunan Chelsea, ikinci zaferi için kozlarını paylaşırken PSG ise tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olabilmek için sahaya çıkacak. CHELSEA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea ile PSG'nin oynayacağı final maçı, 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Chelsea-PSG finali TRT 1'de canlı yayınlanacağı için şifresizdir. CHELSEA-PSG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Nkunku, Palmer, Neto, Joao Pedro Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia İlgili Haber Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin