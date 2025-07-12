Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu

PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Chelsea, PSG, Finale, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olmasına kısa süre kaldı. ABD'de yeni sistemiyle ilk defa gerçekleşen turnuvanın finalinde Konferas Ligi şampiyonu Chelsea ile PSG kozlarını paylaşacak. PSG finale çıkması durumunda ilk defa kupayı alan takım olacak. Chelsea ise ikinci kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak.PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası tamamlanıyor. PSG yarı finalde Real Madrid'i, Chelsea ise Fluminense'i eleyerek finale kalan takımlardan biri oldu.

Peki, PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişki tüm ayrıntılar...

PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

CHELSEA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

Bir kaz şampiyonluğu bulunan Chelsea, ikinci zaferi için kozlarını paylaşırken PSG ise tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olabilmek için sahaya çıkacak.

PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

CHELSEA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea ile PSG'nin oynayacağı final maçı, 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Chelsea-PSG finali TRT 1'de canlı yayınlanacağı için şifresizdir.

PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu - 3. Resim

CHELSEA-PSG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Nkunku, Palmer, Neto, Joao Pedro

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü! Gündem "Terörsüz Türkiye" süreci
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar - HaberlerBačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlarAmanda Anisimova- İga Swiatek maçını kim kazandı? 2025 Wimbledon final sonucu gündeme damga vurdu - HaberlerAmanda Anisimova- İga Swiatek maçını kim kazandı? 2025 Wimbledon final sonucu gündeme damga vurduGalatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu - HaberlerGalatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutulduFenerbahçe- Karagümrük hazırlık maçını kim kazandı? Yeni sezon mesaisi hazırlık maçıyla başladı - HaberlerFenerbahçe- Karagümrük hazırlık maçını kim kazandı? Yeni sezon mesaisi hazırlık maçıyla başladıeSIM yasaklandı mı? Kötü haber verildi - HaberlereSIM yasaklandı mı? Kötü haber verildiTrabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor - HaberlerTrabzonspor - Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skor durumu araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...