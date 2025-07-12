Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar

12 Temmuz 2025 tarihinde oynanan Bačka Topola ile Gaziantep FK arasındaki hazırlık maçının kaç kaç skorla bittiği araştırılıyor. TSC Arena'da gerçekleşen karşılaşmada her iki takımda gol atmak için etkili performans sergiledi ve hazırlık maçıyla beraber önemli bir sınavdan geçti.

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir idaresindeki gerçekleşen karşılaşmada hazırlık seviyelerini test ederken, taraftarla karşılaşmayı hangi takımın kazandığı büyük bir merak konusu oldu.

Mücadele 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Bu sonuç her iki takım için yeni sezona hazırlık sürecinde önemli bir maç gözüyle bakılmaktadır. Peki, Bačka Topola - Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu....

BAČKA TOPOLA-GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

12 Temmuz 2025 saat 20.00'da başlayan Bačka Topola ile Gaziantep FK hazırlık maçı oynanıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken golsüz eşitlik devam ediyor.

BAČKA TOPOLA-GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇINI KİM KAZANDI?

Backa Topola-Gaziantep karşılaşmasında hangi takımın kazandığı henüz beli değildir.Maçın bitiminde netleşecektir.