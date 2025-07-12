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Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar
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12 Temmuz 2025 tarihinde oynanan Bačka Topola ile Gaziantep FK arasındaki hazırlık maçının kaç kaç skorla bittiği araştırılıyor. TSC Arena'da gerçekleşen karşılaşmada her iki takımda gol atmak için etkili performans sergiledi ve hazırlık maçıyla beraber önemli bir sınavdan geçti.

Gaziantep FK teknik direktörü İsmet Taşdemir idaresindeki gerçekleşen karşılaşmada hazırlık seviyelerini test ederken, taraftarla karşılaşmayı hangi takımın kazandığı büyük bir merak konusu oldu.

Mücadele 12 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Bu sonuç her iki takım için yeni sezona hazırlık sürecinde önemli bir maç gözüyle bakılmaktadır. Peki, Bačka Topola - Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu....

Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar - 1. Resim

BAČKA TOPOLA-GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

12 Temmuz 2025 saat 20.00'da başlayan Bačka Topola ile Gaziantep FK hazırlık maçı oynanıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken golsüz eşitlik devam ediyor.

Bačka Topola-Gaziantep FK hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve skorlar - 2. Resim

BAČKA TOPOLA-GAZİANTEP FK HAZIRLIK MAÇINI KİM KAZANDI?

Backa Topola-Gaziantep karşılaşmasında hangi takımın kazandığı henüz beli değildir.Maçın bitiminde netleşecektir.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Türkiye saat 20.00'de Sırbistan'ın TSC Backa Topola takımı ile hazırlık maçı yapıyor. Şu an ilk yarı oynanırken her iki takımda golsüz bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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