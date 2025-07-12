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Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçını Ümraniyespor karşısında yapacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçıyla ilgili saat, yayın kanalı ve şifreli mi, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntılar...

Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı her iki takım için de sezon öncesi kritik bir test olacaktır. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmayacağı konusuna ilişkin araştırma yapmaya başladı.

Galatasaray- Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 1. Resim

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık sürecinde ilk sınavını verecek olan Galatasaray, Ümraniyespor ile 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı bugün 21:30'da başlayacağı açıklanırken, karşılaşma Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacaktır.

Galatasaray- Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 2. Resim

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı S Sport Plus ve GSPlus Premium platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Maçı izlemek isteyen taraftarlar bu dijital yayın servisleri aracılığıyla canlı olarak izleyebileceklerdir. Galatasaray-Ümraniyespor maçı şifresiz yayınlanmayacaktır. Ücretsiz yayın arayanlar için resmi bir seçenecek yer almamaktadır.

Galatasaray- Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 3. Resim

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

Galatasaray'ın teknik direktörlüğü Okan Burak'ın üstlendiği bu maçta özellikle geç oyunculara ve yeni transferleri şans verileceği tahmin ediliyor.

Milli takımdan yeni dönen bazı isimler ile özel izinli oyuncuların kadroda yer almaması beklenirken ilk 11'lerin kısa süre içinde açıklanacaktır.

Şu an için Mauro Icardi, Davison Sanchez gibi oyuncuların bu maçta yer almayarak dinlendirileceği öngörülüyor.

Galatasaray- Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 4. Resim

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

12 Temmuz 2025

Ümraniyespor - Galatasaray

20 Temmuz 2025

Galatasaray - Admira Wacker

23 Temmuz 2025

Galatasaray - Cagliari

26 Temmuz 2025

Galatasaray - Strasbourg

2 Ağustos 2025

Galatasaray Lazio

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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