Altın madeni çöktü, 22 kişi göçük altında kaldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tanzanya'da özel bir şirkete ait olan altın madeni çöktü. İlk belirlemelere göre 22 kişi göçük altında kalırken, 3 kişi kurtarıldı.
Tanzanya'nın Shinyanga bölgesinde özel bir şirkete ait olan Wachapakazi Altın Madeni dün çöktü. Madenin çökmesi sonucu 22 kişi göçük altında kaldı.
Emniyet yetkilisi Julius Mtatiro, maden sahasının bakım çalışmaları sırasında çökme meydana geldiğini söyledi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Enkaz altındaki 22 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Mtatiro, olaydan yaklaşık 32 saat sonra 3 mühendisin kurtarıldığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz