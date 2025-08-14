Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Altın madeni çöktü, 22 kişi göçük altında kaldı

Altın madeni çöktü, 22 kişi göçük altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın madeni çöktü, 22 kişi göçük altında kaldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tanzanya'da özel bir şirkete ait olan altın madeni çöktü. İlk belirlemelere göre 22 kişi göçük altında kalırken, 3 kişi kurtarıldı.

Tanzanya'nın Shinyanga bölgesinde özel bir şirkete ait olan Wachapakazi Altın Madeni dün çöktü. Madenin çökmesi sonucu 22 kişi göçük altında kaldı.

Emniyet yetkilisi Julius Mtatiro, maden sahasının bakım çalışmaları sırasında çökme meydana geldiğini söyledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enkaz altındaki 22 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Mtatiro, olaydan yaklaşık 32 saat sonra 3 mühendisin kurtarıldığını ifade etti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileriAcı üstüne acı… Aynı aile bir ayda iki oğlunu kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump–Putin Zirvesi'nde geri sayım! Özel uçak yolda: Görüşme saati belli oldu - DünyaTrump–Putin Zirvesi'nde geri sayım!Trump ve Biden aileleri birbirine girdi! 1 Milyar dolarlık dava yolda - DünyaTrump ve Biden aileleri birbirine girdi!Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var - DünyaHollanda'da sıcak hava balonu çakıldı!Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı - DünyaBulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktıJaponya, Bayraktar TB2'yi envantere alıyor! Görev gücü kuruldu - DünyaTeknoloji ülkesi Bayraktar'ı seçti!Pakistan'da kutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaKutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...