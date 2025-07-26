“İçim Yanar” Almanya’da yankılandı! Tanzanyalı gencin Ferdi Tayfur yorumu…

Tanzanyalı bir genç, Almanya’daki yetenek yarışmasında Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” parçasını seslendirdi. Sosyal medyada yayılan video kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

ÖLÜM NEDENİNİ DOKTORU AÇIKLADI

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti. Öte yandan sanatçının doktoru “Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

TANZANYALI FERDİ

Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserlerinden İçim Yanar, kısa süre önce Gassal dizisiyle yeniden gündeme gelmişti. Sınırları aşan bu şarkı, Almanya'da bir yetenek yarışmasında Tanzanyalı gencin sesinden yankı buldu. Genç yarışmacının İçim Yanar performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoya “Tanzanyalı Ferdi” , “Ferdi Baba Kuzey'den Güney'e herkesin içini yakmışsın be…” , “Güzel performans” gibi yorumlar geldi.