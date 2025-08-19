Ankara su kesintisi 19-20 Ağustos: Kazan, Sincan, Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Çankaya ve Altındağ’da sular ne zaman gelecek?

Ankara’nın bazı ilçelerinde 19-20 Ağustos tarihlerinde plansız ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kazan, Sincan, Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Çankaya ve Altındağ’da farklı nedenlerle su temininde aksama meydana geldi.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ASKİ, vatandaşların su kesintisi bilgilerini ve güncel durumları online olarak takip edebileceğini belirtti. Arıza ve bakım çalışmaları tamamlandığında suyun tüm mahallelere yeniden verileceği duyuruldu.

KAZAN, SİNCAN, MAMAK, POLATLI, GÖLBAŞI, ÇANKAYA VE ALTINDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kazan, Sincan ve Mamak’ta su akışı akşam saatlerine kadar, Polatlı ve Çankaya’da akşam ortasına kadar, Gölbaşı ve Altındağ’da ise gece geç saatlerde normale dönmesi planlanıyor.

KAZAN Arıza Tarihi: 19.08.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 23:35:00

Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından dolayı plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Saraykent Sanayi Sitesi HAB Bölgesi Atom Caddesi

SİNCAN Arıza Tarihi: 19.08.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi irfan züm caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi tamamı.

MAMAK Arıza Tarihi: 19.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 17:00:00

Detay: MAMAK İLÇESİ BOSTANCIK MAHALLESİ BOSTANCIK CADDESİ P11 İLE P17 POMPA İSTASYONLARIN DA ENERJİSA KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİN DEN DOLAYI BASINÇ VE SUSUZLUK YAŞANMAKTADIR . SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAŞAK.BOSTANCIK.EKİN MAHALLERİN TAMAMI

POLATLI Arıza Tarihi: 19.08.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 22:00:00

PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mah, Zafer mah. Yeni mah. Kurtuluş mah.

GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 19.08.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 20.08.2025 02:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU CADDESİ Ø 280 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: HACIMURATLI MAHALLESİ, GÖKÇEHÖYÜK MAHALLESİ, ÇATAL ARMUT SİTESİ

ÇANKAYA Arıza Tarihi: 19.08.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 20:00:00

Detay: İLKER MAHALLESİ 788. SOKAK 100 LÜK İÇME SUYU HATTI ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İLKER MAHALLESİ ÜST KOTLARI

POLATLI Arıza Tarihi: 19.08.2025 18:30:00

Tamir Tarihi: 19.08.2025 20:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Volkan Sokak (Bağevleri) üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe mah bir bölümü