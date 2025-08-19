Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Elazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Elazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elazığ su kesintisi! Elazığ&#039;da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Elazığ, Kuraklık, Su Kaynağı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Hamzabey Barajı'ndaki kuraklık sebebiyle kent genelide su kesintisi yaşanıyor. Konuya ilişkin Elazığ Belediyesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Hamzabey Barajı'ndaki kuraklık sebebiyle Elazığ'da su kesitisi yaşanmaktadır. Elazığ Belediyesi'nin devreye aldığı yeni su kaynaklarıyla 19 Ağustos Salı günü sona erecek.

Yeni pompa istasyonu bağlantı çalışmaları sebebiyle öğle saatlerinde başalayan su kesintileri gece saatlerine kadar devam edecek. Peki, Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte Elazığ su kesintisi listesi...

Elazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

ELAZIĞ'DA SULAR NE ZAMAN GEELCEK, SAAT KAÇTA?

Hamzabey Barajı’nda su seviyesinin tamamen sona ermesi sebebiyle kent genelinde yaşanan su kesintilerine Elazığ Belediyesi çözüme kavuşturdu.

19 Ağustos Salı günü öğle saatlerinden gece 00:00'a kadar planlı su kesintisi uygulanacak. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu süre zarfı içinde gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti. 

Elazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Türkiye genelinde ve bölgede yaşanan mevsimsel kuraklık, yetersiz yağışlar ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ilimizin önemli oranda içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı’ndaki su seviyesinin tamamen tükendiği tespit edilmiştir. Hamzabey Barajı’ndan su temin edilemediğinden dolayı olumsuz koşullar nedeni ile zaman zaman su kesintileri yaşanacaktır. Su kesintilerinin vatandaşlarımızın günlük hayatını mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla gece saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Planlama kapsamında kent genelinde 23.00-04.00 saatleri arasında su akışı sağlanamayacaktır.

Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık iki ay önce başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, en geç bir hafta içerisinde yaşanan sorun giderilecek ve ihtiyaç duyulan su miktarı eksiksiz şekilde sağlanacak.

Böylece, kalıcı olmayan problemin bertarafı ile birlikte, şehir genelindeki su akışı olağan şekilde sağlanmaya devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyor, Elazığ Belediyesi olarak halkımızın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz.” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: CHP'li Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçiyor! Sessizliğini bozduBaraj kurudu, kentin 35 günlük suyu kaldı! Başkandan vatandaşlara çağrı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti! - HaberlerReal Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti!Denizli'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi - HaberlerDenizli'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesiManisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerManisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?Kızılyıldız Pafos maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerKızılyıldız Pafos maçı hangi kanalda, saat kaçta?Zeynep Sut kimdir, neden öldü? Cesedi battaniyeye sarılı bulundu - HaberlerZeynep Sut kimdir, neden öldü? Cesedi battaniyeye sarılı bulunduFerencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerFerencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...