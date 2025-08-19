Elazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Hamzabey Barajı'ndaki kuraklık sebebiyle Elazığ'da su kesitisi yaşanmaktadır. Elazığ Belediyesi'nin devreye aldığı yeni su kaynaklarıyla 19 Ağustos Salı günü sona erecek.

Yeni pompa istasyonu bağlantı çalışmaları sebebiyle öğle saatlerinde başalayan su kesintileri gece saatlerine kadar devam edecek. Peki, Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte Elazığ su kesintisi listesi...

ELAZIĞ'DA SULAR NE ZAMAN GEELCEK, SAAT KAÇTA?

Hamzabey Barajı’nda su seviyesinin tamamen sona ermesi sebebiyle kent genelinde yaşanan su kesintilerine Elazığ Belediyesi çözüme kavuşturdu.

19 Ağustos Salı günü öğle saatlerinden gece 00:00'a kadar planlı su kesintisi uygulanacak. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu süre zarfı içinde gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Türkiye genelinde ve bölgede yaşanan mevsimsel kuraklık, yetersiz yağışlar ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ilimizin önemli oranda içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı’ndaki su seviyesinin tamamen tükendiği tespit edilmiştir. Hamzabey Barajı’ndan su temin edilemediğinden dolayı olumsuz koşullar nedeni ile zaman zaman su kesintileri yaşanacaktır. Su kesintilerinin vatandaşlarımızın günlük hayatını mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla gece saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Planlama kapsamında kent genelinde 23.00-04.00 saatleri arasında su akışı sağlanamayacaktır.

Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık iki ay önce başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, en geç bir hafta içerisinde yaşanan sorun giderilecek ve ihtiyaç duyulan su miktarı eksiksiz şekilde sağlanacak.

Böylece, kalıcı olmayan problemin bertarafı ile birlikte, şehir genelindeki su akışı olağan şekilde sağlanmaya devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyor, Elazığ Belediyesi olarak halkımızın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz.” denildi.