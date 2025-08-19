Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?
Manisa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi gerçekleşti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, kesintinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve ne kadar süreceği merak ediliyor. MASKİ su kesintisi listesini paylaştı. Peki, 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? İşte suyun yeniden verileceği saat...
19 Ağustos Salı günü Manisa'nın 4 ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), su kesintilerine dair güncel listesini paylaştı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, "19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme getirdi.
19 AĞUSTOS MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boru patlağı, Alaşehir'de pompa arızası, Salihli ve Saruhanlı'da boru patlakları sebebiyle şebeke suyuna geçici süreyle erişim sağlanamayacaktır.
Vatandaşlar, su kesintilerinin ne kadar süreceğini ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağını MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
AKHİSAR SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:AKHİSAR - Mahalle:ULU CAMİİ
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
19.8.2025 09:42:00 -19.8.2025 11:42:00
Etkilenecek Yerler
İlçe:AKHİSAR - Mahalle:KETHÜDA
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
19.8.2025 09:42:00 -19.8.2025 11:42:00
ALAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:ALAŞEHİR - Mahalle:YENİKÖY
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.8.2025 17:48:00 -Süre Verilememekte
SALİHLİ SU KESİTİSİ SORGULAMA
Etkilenecek Yerler
İlçe:SALİHLİ - Mahalle:DURASILLI
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
19.8.2025 12:05:00 -19.8.2025 14:00:00
SARUHANLI SU KESİNTİSİ
Etkilenecek Yerler
İlçe:SARUHANLI - Mahalle:ATATÜRK,CENGİZ TOPEL,CUMHURİYET,İSTASYON,SARUHAN
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.8.2025 16:27:00 -Süre Verilememekte