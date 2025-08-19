Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa&#039;da sular ne zaman gelecek?
Manisa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi gerçekleşti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, kesintinin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve ne kadar süreceği merak ediliyor. MASKİ su kesintisi listesini paylaştı. Peki, 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? İşte suyun yeniden verileceği saat...

19 Ağustos Salı günü Manisa'nın 4 ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), su kesintilerine dair güncel listesini paylaştı. 

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme getirdi.

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

19 AĞUSTOS MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde boru patlağı, Alaşehir'de pompa arızası, Salihli ve Saruhanlı'da boru patlakları sebebiyle şebeke suyuna geçici süreyle erişim sağlanamayacaktır.

Vatandaşlar, su kesintilerinin ne kadar süreceğini ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağını MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

AKHİSAR SU KESİNTİSİ

 Etkilenecek Yerler

İlçe:AKHİSAR - Mahalle:ULU CAMİİ

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

19.8.2025 09:42:00 -19.8.2025 11:42:00

 Etkilenecek Yerler

İlçe:AKHİSAR - Mahalle:KETHÜDA

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

19.8.2025 09:42:00 -19.8.2025 11:42:00

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

ALAŞEHİR SU KESİNTİSİ

 Etkilenecek Yerler

İlçe:ALAŞEHİR - Mahalle:YENİKÖY

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

18.8.2025 17:48:00 -Süre Verilememekte

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

SALİHLİ SU KESİTİSİ SORGULAMA

Etkilenecek Yerler

İlçe:SALİHLİ - Mahalle:DURASILLI

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

19.8.2025 12:05:00 -19.8.2025 14:00:00

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

SARUHANLI SU KESİNTİSİ

 Etkilenecek Yerler

İlçe:SARUHANLI - Mahalle:ATATÜRK,CENGİZ TOPEL,CUMHURİYET,İSTASYON,SARUHAN

 Başlangıç ve Bitiş Tarihi

18.8.2025 16:27:00 -Süre Verilememekte

Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

