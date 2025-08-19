Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?

19 Ağustos Salı günü Manisa'nın 4 ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), su kesintilerine dair güncel listesini paylaştı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme getirdi.

19 AĞUSTOS MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde boru patlağı, Alaşehir'de pompa arızası, Salihli ve Saruhanlı'da boru patlakları sebebiyle şebeke suyuna geçici süreyle erişim sağlanamayacaktır.

Vatandaşlar, su kesintilerinin ne kadar süreceğini ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağını MASKİ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Etkilenecek Yerler İlçe:AKHİSAR - Mahalle:ULU CAMİİ Başlangıç ve Bitiş Tarihi 19.8.2025 09:42:00 -19.8.2025 11:42:00

Etkilenecek Yerler İlçe:AKHİSAR - Mahalle:KETHÜDA Başlangıç ve Bitiş Tarihi 19.8.2025 09:42:00 -19.8.2025 11:42:00

Etkilenecek Yerler

İlçe:ALAŞEHİR - Mahalle:YENİKÖY

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

18.8.2025 17:48:00 -Süre Verilememekte

Etkilenecek Yerler

İlçe:SALİHLİ - Mahalle:DURASILLI

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

19.8.2025 12:05:00 -19.8.2025 14:00:00

Etkilenecek Yerler

İlçe:SARUHANLI - Mahalle:ATATÜRK,CENGİZ TOPEL,CUMHURİYET,İSTASYON,SARUHAN

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

18.8.2025 16:27:00 -Süre Verilememekte