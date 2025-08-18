Ankara Çankaya, Dikmen su kesintisi: ASKİ duyurdu! 18 Ağustos Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bazı ilçe ve mahallelerde su kesintilerine dair çalışmalarına devam ediyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada birçok su kesintilerine dair detaylar paylaşılıyor.

Çankaya ve Dikmen ilçesinde yaşayan vatandaşlar su kesintisi hakkında ayrıntıları merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...

ANKARA ÇANKAYA, DİKMEN SU KESİNTİSİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi incelendiğinde şu anda Çankaya ve Dikmen ilçesinde su kesintisi yaşandığına dair herhangi bilgi bulunmamaktadır. 18 Ağustos Pazartesi günü henüz Çankaya ve Dikmen'de sular kesilmemiştir.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Güncel olarak Ankara su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesine giriş yağmanız yeterlidir. Böylelikle ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

18 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Polatlı'da plansız su kesintisi yaşanacaktır. Sular 09:10'da kesilecek ve 16:00'da geri gelecektir.

Arıza Tarihi: 18.08.2025 09:10:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 16:00:00

Detay: Plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi: Gülveren Mahallesi Fırat sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesi