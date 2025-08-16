Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugün yaşanacak su kesintileri hakkında bilgi verdi. Buca, Güzelbahçe, Menderes olmak üzere toplamda 8 ilçede su kesintisi gerçeklecektir. Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...
İZMİR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İzmir'de sular 12:50, ilçelere göre değişiklik göstererek 18:00, 15:04, 12:34, 14:14, 15:30 ve 17:30 saatleri arasında kesilecektir.
GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'in Gaziemir ilçesinde herhangi bir kesinti bulunmamaktadır.
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
|BAYRAKLI
|ORG.NAFİZ GÜRMAN, YAMANLAR
|16.08.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7163 SOKAK NO:2/1 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7171/2 X 1763 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
16 AĞUSTOS BERGAMA SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|BERGAMA
|BAHÇELİEVLER, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, GAZİPAŞA, MALTEPE, ZAFER
|16.08.2025 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YERALTI SU KAYNAKLARININDAKİ AZALMA VE YOĞUN KULLANIM NEDENİYLE BERGAMA MERKEZ MAHALLELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BUCA SU KESİNTİSİ
|BUCA
|FIRAT, YEŞİLBAĞLAR
|16.08.2025 saat 14:02 ile 15:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|289/3 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
16 AĞUSTOS GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|16.08.2025 saat 10:35 ile 12:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YELKİ MH. 2427 SOK. ANABORU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR.
İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI
|16.08.2025 saat 14:14 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KINIK MERKEZ MAHALLELERİNDE ARTAN SU KULLANIMI VE İKLİM ŞARTLARI NEDENİYLE SONDAJ KUYULARINDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDEN DOLAYI MERKEZ MAHALLELERİNDE SU BASINCINDA DÜŞÜŞ VE KESİNTİ YAŞANILACAKTIR.
İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR CUMHURİYET
|16.08.2025 saat 13:47 ile 14:47 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6406 SK VE ÇEVRESİNE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.
|MENDERES
|ÇAMÖNÜ
|16.08.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
|MENDERES
|DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
|16.08.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 4 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
NARLIDERE SU KESİNTİSİ
|NARLIDERE
|ÇAMTEPE, ÇATALKAYA, HUZUR, NARLI
|16.08.2025 saat 10:05 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Bölgede yaşanan yoğun su kullanımından dolayı bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.
İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, TOSUNLAR, ÜÇKONAK
|16.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİRGİ ,BUCAK ,CEVİZALAN , GERÇEKLİ ,HACIHASAN , KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK VE TOSUNLAR MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
