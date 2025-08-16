Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir, Su Kesintisi, Gaziemir, Buca, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugün yaşanacak su kesintileri hakkında bilgi verdi. Buca, Güzelbahçe, Menderes olmak üzere toplamda 8 ilçede su kesintisi gerçeklecektir. Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...

İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 16 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu birçok ilçede su kesintileri yaşanacağı belirtilmişti.

Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İZMİR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 16 Ağustos'tan itibaren 8 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

İzmir'de sular 12:50, ilçelere göre değişiklik göstererek 18:00, 15:04, 12:34, 14:14, 15:30 ve 17:30 saatleri arasında kesilecektir.

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'in Gaziemir ilçesinde herhangi bir kesinti bulunmamaktadır. 

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

 

16 AĞUSTOS BERGAMA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

BUCA SU KESİNTİSİ

16 AĞUSTOS GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

NARLIDERE SU KESİNTİSİ

 

İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump’tan bomba açıklama! Xi’nin Tayvan sırrını ifşa etti!Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda? - HaberlerAston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda?Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldıBursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerBursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı - HaberlerBursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştıİŞKUR TYP kura sonuçları 2025: TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı? - HaberlerİŞKUR TYP kura sonuçları 2025: TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...