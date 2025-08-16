Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 16 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu birçok ilçede su kesintileri yaşanacağı belirtilmişti.

İZMİR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 16 Ağustos'tan itibaren 8 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

İzmir'de sular 12:50, ilçelere göre değişiklik göstererek 18:00, 15:04, 12:34, 14:14, 15:30 ve 17:30 saatleri arasında kesilecektir.

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'in Gaziemir ilçesinde herhangi bir kesinti bulunmamaktadır.