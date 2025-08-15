Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli oldu

- Güncelleme:
ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara&#039;da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli oldu
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Sincan başta olmak üzere bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve suyun ne zaman geleceği günün en çok araştırılan konularından biridir.

Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? sorusu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)tarafından cevaplandı. Buna göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sincan, Kazan, Gölbaşı gibi bazı ilçelerde plalı su kesintisi yapılacaktır.

15 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara'da gerçekleşecek su kesintisinin etkilenecek ilçe ve mahalleler belli oldu. 

ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli old - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Sincan, Kazan ve Gölbaşı ilçeleride bugün su kesintisi gerçekleşecek. 

Sular hat deplase çalışması, şebeke hat arızası gerekçe gösterilerek kesintiye uğrayacaktır. Sabah saatleri üzerinde yaşanacak kesintiler 13:00, 17:00 ve 14:00 saatleri arasında gelecektir.

ANKARA SİNCAN SU KESİNTİ LİSTESİ

ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli old - 2. Resim

ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli old - 3. Resim

Arıza Tarihi: 15.08.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 15.08.2025 13:00:00
Detay: Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Tandoğan Mahallesi, Yeni Çimşit Mahallesi

Arıza Tarihi: 15.08.2025 08:45:00
Tamir Tarihi: 15.08.2025 17:00:00
Detay: Temelli İstiklal Mahallesi Öğretmenler Cadde içerisinde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Gazi Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi

KAZAN SU KESİNTİSİ

ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli old - 4. Resim

Arıza Tarihi: 15.08.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 15.08.2025 17:00:00
Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından ile plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: -Saray Mahallesi ( sanayi bölgesi ) -Dağyaka Mahallesi ( sanayi bölgesi ) -Aydın Mahallesi -Orhaniye Mahallesi -Yıldırım Beyazıt Mahallesi ( üst kotlar )

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli old - 5. Resim

Arıza Tarihi: 15.08.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.08.2025 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler mahallesi 158. sokak ø 100 Ductil içme suyu hattında branşman bağlantısı sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesi bir kısmı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

