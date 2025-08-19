Bodrum Turgutreis elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bodrum elektrik kesintisi 19-20 Ağustos

Vatandaşlar Bodrum elektrik kesintisi sorgulama sayfasını araştırıyor. Toroslar Elektrik'in paylaştığı bilgilere göre 19 Ağustos Bodrum Turgutreis elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

BODRUM TURGUTREİS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bodrum Turgutreis'de 20 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti uygulanacak.

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Kesinti ID : 3325648

BODRUM / MUĞLA

Turgutreis Mh. ( 4055. Sk. Hürriyet Cd. 4041. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. Turgut Özal Cd. 4067. Sk. Akkuyu Cd. 4066. Sk. 4056. Sk. 4053. Sk. 4054. Sk. Gelincik Villaları İçi Yolu 4050. Sk. 4047. Sk. 4039. Sk. 4057. Sk. Karain caddesi 4059. Sk. 4052. Sk. 4040. Sk. )

BODRUM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bodrum'da 20-22 Ağustos tarihlerinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri belli oldu. Anlık kesintiler için 186 veya ADM Elektrik Arıza Sorgulama üzerinden kontrol edilebilir.

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3325639

Akyarlar Mh. ( Atatürk Akyarlar Cd. Şükrü çürük Otel Feye Pınara Bahçearası Küme Evleri Kemer 1. Cd. Sığıralacak Cd. 4349 4290 SOKAK Havacılar Sitesi İçi Yolu Fener 1. Sk. Fenerburnu Sitesi İçi Yolu Mavi Tur Sitesi İçi Yolu Site 59 İçi Yolu Güneştepe Sitesi İçi Yolu Günışığı Sitesi İçi Yolu Palamut 1. Cd. 4276. Sk. 4338. Sk. 4340. Sk. 4341. Sk. 4342. Sk. 4343. Sk. 4400. Sk. 4408. Sk. Turgutreis Cd. Begonvil Sk. Doğa Sitesi İçi Yolu Egemenlik Sk. Manolya Sk. Mezarlık İçi Yolu Mimoza Sk. Orkide Sk. Petunya Sk. Saklı Bahçe Villaları İçi Yolu Sardunya Sk. Palamut sokak Fener Cd. Şükrü Çürük Sk. 4348. Sk. 4279. Sk. 4339. Sk. 4347. Sk. 4269. Sk. 4360. Sk. Halil Saygı Sk. Sarnıç Kemer Sk. 4362. Sk. Mehmet Tanış Sk. 4422. Sk. 4285. Sk. 4387. Sk. 4290. Sk. 4370. Sk. 4373. Sk. 4289. Sk. 4352. Sk. 4280. Sk. 4270. Sk. 4368. Sk. 4402. Sk. 4421. Sk. Palamut 1. Sk. Atatürk (Akyarlar) Şükrü çürük cd. Atatürk (Aklyarlar cd) Atatürk cd. Şükrü çürük sk. 4357 sokak 4269 sk )

Karabağ Mh. ( 2004. Sk. 2044. Sk. 2053. Sk. 2061. Sk. 2054. Sk. 2013. Sk. 2001. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2052. Sk. 2014. Sk. 2016. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2034. Sk. 2036. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2045. Sk. 2046. Sk. 2047. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2060. Sk. Amiral Turgut Reis Cd. Kardelen Evleri İçi Yolu Mehmet Akif Ersoy Cd. Piri Reis Cd. Pratikkent Sitesi İçi Yolu Stadyum Cd. Yakaarası Cd. 2032. Sk. 2026. Sk. Fırkateyn Cd. 2035. Sk. 2033. Sk. 2000. Sk. 19. Sk. 2049. Sk. 2031. Sk. 2051/1. Sk. 2048. Sk. Ata Evleri İçi Yolu Saka 1 Sitesi İçi Yolu Aslan Sitesi İçi Yolu Aviskan Evleri İçi Yolu Nergis 2 Sitesi İçi Yolu Şehit Astsubay Turgut Pekdemir Sk. fatih cd. )Akçaalan Mh. ( 18. Sk. 20. Sk. Kaykacak Cd. )

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3325655

Karabağ Mh. ( Amiral Turgut Reis Cd. 2086. Sk. 2085. Sk. 2094. Sk. 2059. Sk. 2071. Sk. 2079. Sk. 2076. Sk. 2082. Sk. 2084. Sk. 2092/1. Sk. Şeray Evleri İçi Yolu Saray Evleri İçi Yolu Rumeliler Sitesi İçi Yolu 2088. Sk. 2090. Sk. 2083. Sk. 2085/1. Sk. 2092. Sk. Karain4. Cd. Kavak Cd. 2074. Sk. 2075. Sk. 2056. Sk. 2054. Sk. 2087. Sk. 2073. Sk. )

Akçaalan Mh.

20 Ağustos 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Kesinti ID : 3325658

Koyunbaba Mh. ( Açelya Sk. )