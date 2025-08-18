İzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
19 Ağustos'ta İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Vatandaşlar elektrikleri ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?? İşte 19 Ağustos 2025 Salı İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi haberleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İzmir’de yaşanan bu kesintiler, vatandaşların gündeminde yer alıyor.
GEDİZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmetin normale döneceğini belirtti. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
19 Ağustos Salı günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecektir.
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
