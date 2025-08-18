Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
İzmir&#039;de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Türkiye Gazetesi

19 Ağustos'ta İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Vatandaşlar elektrikleri ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?? İşte 19 Ağustos 2025 Salı İzmir elektrik kesintisi sorgulama...

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi haberleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İzmir’de yaşanan bu kesintiler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. 

GEDİZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmetin normale döneceğini belirtti. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

 İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

19 Ağustos Salı günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

