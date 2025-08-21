İZSU planlı kesinti listesi! İzmir su kesintisi ne zaman, Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi listesi 21-29 Ağustos tarihleri için İZSU tarafından duyuruldu. Yapılacak planlı su kesintisi sebebi ile bazı ilçe ve mahallelerde belirli gün ve saatlerde su verilmeyecek.

Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi’nde branşman arızası nedeniyle 21 Ağustos 2025 günü 15:40-16:40 saatleri arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi planlanıyor. Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nde müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi 13:30-15:30 saatleri arasında yaklaşık iki saat sürecek.

Foça’daki Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle 09:30-13:00 saatleri arasında dört saat su verilemeyecek.

Menemen ilçesinde Yahşelli Mahallesi, Kazımpaşa ve Tülbentli Mahalleleri ile Atatürk Plastik OSB çevresindeki bazı bölgelerde farklı sürelerde kesintiler yaşanacak.

Menemen genelinde isale hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde 19 saate varan kesinti öngörülüyor. Menderes ilçesi Çukuraltı Mahallesi’ndeki ana boru arızası da kısa süreli su kesintisine yol açacak.

İZSU PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ



BÖLGE-1:

ÇİĞLİ, KARŞIYAKA, BAYRAKLI, GAZİEMİR VE ÇEVRESİ



KESİNTİ ZAMANI

22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası

28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası

31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası



KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

KARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri

ÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

BAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri

MENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri

GAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri





BÖLGE-2

BORNOVA, BUCA, KARABAĞLAR VE ÇEVRESİ



KESİNTİ ZAMANI

23.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

26.08.2025 Salı saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

29.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

01.09.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası



KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

BORNOVA: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

BAYRAKLI: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri

BUCA: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri

KARABAĞLAR: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri

GAZİEMİR: Emrez mahallesi (kısmen)



