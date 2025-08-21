İZSU planlı kesinti listesi! İzmir su kesintisi ne zaman, Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek?
İzmir genelinde bazı ilçelerde bugün farklı sürelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların planlı ve arıza kaynaklı kesintiler hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Buca, Menemen, Bayraklı ve Foça gibi ilçelerde gün boyunca çeşitli mahalleler suya erişimde sorun yaşayacak.
İzmir su kesintisi listesi 21-29 Ağustos tarihleri için İZSU tarafından duyuruldu. Yapılacak planlı su kesintisi sebebi ile bazı ilçe ve mahallelerde belirli gün ve saatlerde su verilmeyecek.
İZSU PLANLI KESİNTİ SORGULAMA
Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi’nde branşman arızası nedeniyle 21 Ağustos 2025 günü 15:40-16:40 saatleri arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi planlanıyor. Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nde müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi 13:30-15:30 saatleri arasında yaklaşık iki saat sürecek.
Foça’daki Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle 09:30-13:00 saatleri arasında dört saat su verilemeyecek.
Menemen ilçesinde Yahşelli Mahallesi, Kazımpaşa ve Tülbentli Mahalleleri ile Atatürk Plastik OSB çevresindeki bazı bölgelerde farklı sürelerde kesintiler yaşanacak.
Menemen genelinde isale hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde 19 saate varan kesinti öngörülüyor. Menderes ilçesi Çukuraltı Mahallesi’ndeki ana boru arızası da kısa süreli su kesintisine yol açacak.
İZSU PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ
BÖLGE-1:
ÇİĞLİ, KARŞIYAKA, BAYRAKLI, GAZİEMİR VE ÇEVRESİ
KESİNTİ ZAMANI
22.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
25.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 26.08.2025 Salı saat 05:00 arası
28.08.2025 Perşembe saat 23:00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05:00 arası
31.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05:00 arası
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
KARŞIYAKA: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri
ÇİĞLİ: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
BAYRAKLI: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur (kısmen), Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri
MENEMEN: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi mahalleleri
GAZİEMİR: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri
BÖLGE-2
BORNOVA, BUCA, KARABAĞLAR VE ÇEVRESİ
KESİNTİ ZAMANI
23.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası
26.08.2025 Salı saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası
29.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
01.09.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
BORNOVA: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer mahalleleri
BAYRAKLI: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi mahalleleri
BUCA: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri
KARABAĞLAR: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri
GAZİEMİR: Emrez mahallesi (kısmen)
BÖLGE-3
HALKAPINAR, KALE, ALSANCAK, BALÇOVA, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, KONAK, YEŞİLYURT VE ÇEVRESİ
KESİNTİ ZAMANI
24.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05:00 arası
27.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası
30.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
02.09.2025 Salı saat 23:00 ile 02.09.2025 Salı saat 05:00 arası
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
KARABAĞLAR: Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan mahalleleri
KONAK: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, Huzur, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri
BORNOVA: Çamkule mahallesi (kısmen)
BUCA Ufuk (kısmen), Çamlık (kısmen) mahallesi
BALÇOVA: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,
NARLIDERE: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri
GÜZELBAHÇE: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri