Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!

Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!
Malatya, MASKİ, Su Kesintisi, Darende, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya’da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü planlı su kesintileri uygulanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde suyun geçici süreyle verilemeyeceğini açıkladı.

MALATYA SU KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Darende, Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir yer alıyor. Darende ilçesinde yalnızca Zaviye Mahallesi, Battalgazi ilçesinde Tandoğan, Üçbağlar, Zafer, Ataköy, Hacı Abdi, Hamidiye, Nuriye ve Paşaköşkü mahalleleri etkilenecek.

Yeşilyurt ilçesinde Gedik ve Gündüzbey mahalleleri, Doğanşehir’de ise Doğu Mahallesi su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu! - 1. Resim

MALATYA PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • DARENDE - ZAVİYE
  • BATTALGAZİ - TANDOĞAN
  • BATTALGAZİ - ÜÇBAĞLAR, ZAFER
  • YEŞİLYURT - GEDİK, GÜNDÜZBEY
  • YEŞİLYURT - GÜNDÜZBEY
  • DOĞANŞEHİR - DOĞU
  • YEŞİLYURT - GÜNDÜZBEY
  • YEŞİLYURT - HIROĞLU, MULLAKASIM
  • BATTALGAZİ - ATAKÖY, HACI ABDİ, HAMİDİYE, NURİYE, PAŞAKÖŞKÜ

Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu! - 2. Resim

MALATYA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Malatya'da suların ne zaman geleceğini açıklıyor. Planlı veya plansız kesintiler, bakım çalışmaları ve şebeke arızalarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyenler, MASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden su kesintisi sorgulaması yapabilir veya Alo 185 hattını arayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos'a kadar uzatıldıIsparta'da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025Denizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - HaberlerMuhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur? - HaberlerFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın! - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın!Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - HaberlerFenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları
Sonraki Haber Yükleniyor...