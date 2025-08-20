Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!

MALATYA SU KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Darende, Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir yer alıyor. Darende ilçesinde yalnızca Zaviye Mahallesi, Battalgazi ilçesinde Tandoğan, Üçbağlar, Zafer, Ataköy, Hacı Abdi, Hamidiye, Nuriye ve Paşaköşkü mahalleleri etkilenecek.

Yeşilyurt ilçesinde Gedik ve Gündüzbey mahalleleri, Doğanşehir’de ise Doğu Mahallesi su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

MALATYA PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ

DARENDE - ZAVİYE

BATTALGAZİ - TANDOĞAN

BATTALGAZİ - ÜÇBAĞLAR, ZAFER

YEŞİLYURT - GEDİK, GÜNDÜZBEY

YEŞİLYURT - GÜNDÜZBEY

DOĞANŞEHİR - DOĞU

YEŞİLYURT - GÜNDÜZBEY

YEŞİLYURT - HIROĞLU, MULLAKASIM

BATTALGAZİ - ATAKÖY, HACI ABDİ, HAMİDİYE, NURİYE, PAŞAKÖŞKÜ

MALATYA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Malatya'da suların ne zaman geleceğini açıklıyor. Planlı veya plansız kesintiler, bakım çalışmaları ve şebeke arızalarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyenler, MASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden su kesintisi sorgulaması yapabilir veya Alo 185 hattını arayabilir.