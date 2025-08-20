Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!
Güncelleme:
Malatya’da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü planlı su kesintileri uygulanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde suyun geçici süreyle verilemeyeceğini açıkladı.
MALATYA SU KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS
Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Darende, Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir yer alıyor. Darende ilçesinde yalnızca Zaviye Mahallesi, Battalgazi ilçesinde Tandoğan, Üçbağlar, Zafer, Ataköy, Hacı Abdi, Hamidiye, Nuriye ve Paşaköşkü mahalleleri etkilenecek.
Yeşilyurt ilçesinde Gedik ve Gündüzbey mahalleleri, Doğanşehir’de ise Doğu Mahallesi su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.
MALATYA PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ
- DARENDE - ZAVİYE
- BATTALGAZİ - TANDOĞAN
- BATTALGAZİ - ÜÇBAĞLAR, ZAFER
- YEŞİLYURT - GEDİK, GÜNDÜZBEY
- DOĞANŞEHİR - DOĞU
- YEŞİLYURT - HIROĞLU, MULLAKASIM
- BATTALGAZİ - ATAKÖY, HACI ABDİ, HAMİDİYE, NURİYE, PAŞAKÖŞKÜ
MALATYA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Malatya'da suların ne zaman geleceğini açıklıyor. Planlı veya plansız kesintiler, bakım çalışmaları ve şebeke arızalarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyenler, MASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden su kesintisi sorgulaması yapabilir veya Alo 185 hattını arayabilir.
