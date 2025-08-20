Kocaeli su kesintisi: 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek?

20 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli'nin Derince, İzmit, Kartepe, Gebze, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde sular kesilecektir.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre Kocaeli'de su kesintisi gerçekleşecek ilçe ve mahalle şu şekildedir;

ÇINARLI MAH. / DERİNCE

20/08/2025 14:26:32 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

YENİ MAH. / DERİNCE

20/08/2025 14:26:32 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

AKARCA MAH. / İZMİT

20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

FEVZİ ÇAKMAK MAH. / İZMİT

20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

ALİKAHYA FATİH MAH. / İZMİT

20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

SUADİYE MAH. / KARTEPE

20/08/2025 10:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

KADIKÖY MAH. / İZMİT

20/08/2025 14:34:00 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi

M.ALİPAŞA MAH. / İZMİT

20/08/2025 14:34:00 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

MEVLANA MAH. / GEBZE

20/08/2025 14:45:29 ile 20/08/2025 17:00:31 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

KAYACIK MAH. / KARAMÜRSEL

20/08/2025 14:50:00 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

TOPÇULAR MAH. / GÖLCÜK