Kocaeli su kesintisi: 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 20 Ağustos günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre, Derince, İzmit, Kartepe, Gebze, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde sular kesilecektir. Peki, 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Bugün sabah saatleri itibarıyla Kocaeli'nin birçok ilçe ve mahallesinde sular kesilmiştir. Bölgede yaşayan vatadaşlar arama motorlarına "20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap aramaya başladı.
KOCAELİ SU KESİTİSİ SORGULAMA
20 AĞUSTOS KOCAELİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
20 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli'nin Derince, İzmit, Kartepe, Gebze, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde sular kesilecektir.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre Kocaeli'de su kesintisi gerçekleşecek ilçe ve mahalle şu şekildedir;
ÇINARLI MAH. / DERİNCE
- 20/08/2025 14:26:32 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
YENİ MAH. / DERİNCE
- 20/08/2025 14:26:32 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
AKARCA MAH. / İZMİT
- 20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. / İZMİT
- 20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
ALİKAHYA FATİH MAH. / İZMİT
- 20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
SUADİYE MAH. / KARTEPE
- 20/08/2025 10:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
KADIKÖY MAH. / İZMİT
- 20/08/2025 14:34:00 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi
M.ALİPAŞA MAH. / İZMİT
- 20/08/2025 14:34:00 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
MEVLANA MAH. / GEBZE
- 20/08/2025 14:45:29 ile 20/08/2025 17:00:31 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
KAYACIK MAH. / KARAMÜRSEL
- 20/08/2025 14:50:00 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
TOPÇULAR MAH. / GÖLCÜK
- 20/08/2025 14:36:30 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
ATATÜRK Mah. / GÖLCÜK
- 20/08/2025 14:36:30 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin