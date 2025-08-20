Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kocaeli su kesintisi: 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek?

Kocaeli su kesintisi: 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kocaeli su kesintisi: 20 Ağustos Kocaeli&#039;de sular ne zaman gelecek?
Kocaeli, Su Kesintisi, İzmit, Derince, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 20 Ağustos günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Buna göre, Derince, İzmit, Kartepe, Gebze, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde sular kesilecektir. Peki, 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Bugün sabah saatleri itibarıyla Kocaeli'nin birçok ilçe ve mahallesinde sular kesilmiştir. Bölgede yaşayan vatadaşlar arama motorlarına "20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap aramaya başladı. 

KOCAELİ SU KESİTİSİ SORGULAMA

Kocaeli su kesintisi: 20 Ağustos Kocaeli'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

20 AĞUSTOS KOCAELİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

20 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli'nin Derince, İzmit, Kartepe, Gebze, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde sular kesilecektir.
 
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre Kocaeli'de su kesintisi gerçekleşecek ilçe ve mahalle şu şekildedir;

ÇINARLI MAH. / DERİNCE

  • 20/08/2025 14:26:32 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

YENİ MAH. / DERİNCE

  • 20/08/2025 14:26:32 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

AKARCA MAH. / İZMİT

  • 20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

FEVZİ ÇAKMAK MAH. / İZMİT

  • 20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

ALİKAHYA FATİH MAH. / İZMİT

  • 20/08/2025 13:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

SUADİYE MAH. / KARTEPE

  • 20/08/2025 10:30:00 ile 20/08/2025 15:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

KADIKÖY MAH. / İZMİT

  • 20/08/2025 14:34:00 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi

M.ALİPAŞA MAH. / İZMİT

  • 20/08/2025 14:34:00 ile 20/08/2025 16:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

MEVLANA MAH. / GEBZE

  • 20/08/2025 14:45:29 ile 20/08/2025 17:00:31 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

KAYACIK MAH. / KARAMÜRSEL

  • 20/08/2025 14:50:00 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

TOPÇULAR MAH. / GÖLCÜK

  • 20/08/2025 14:36:30 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

ATATÜRK Mah. / GÖLCÜK

  • 20/08/2025 14:36:30 ile 20/08/2025 17:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar 50 liraya, euro 60 liraya dayanacak! Danimarkalı bankadan çarpıcı kur tahminleriZengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda ilk kazma vuruluyor: Milyonlarca kişi kullanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025Denizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - HaberlerMuhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur? - HaberlerFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu! - HaberlerMalatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın! - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın!
Sonraki Haber Yükleniyor...