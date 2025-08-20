Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek?
20 Ağustos Çarşamba günü Bursa'da geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintilerinin gerçekleştiğini duyurdu. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ağustos Bursa planlı su kesintisi sorgulama listesi...

Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi, Gemlik, Süleymaniye ve İnegöl ilçelerinde yaşanan arıza sebebiyle sular kesildi. Vatandaşlar, Bursa'da sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırmaya başladı.  

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

20 Ağustos Çarşamba günü Bursa'nın Süleymaniye, Yıldırım, Osmangazi, Gemlik, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde yaşanan su kesintisinin ardından suların Osmangazi'de 12:00, Yıldırım'da 12:30-13:15, İnegöl'de 14:00-15:00 ve Gemlik'te 17:00 saatlerinde yeniden verilmesi planlanmaktadır.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim15:00, 

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

Bursa su kesintisi: 20 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

