Üç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan şüpheliler, toplam 105 adreste arandı. Yapılan çalışmalar sonucu 89 şüpheli gözaltına alındı.

36 AYRI EYLEM AYDINLATILDI

Polisin çalışmaları sonucu elebaşıları yurt dışında olduğu değerlendirilen suç örgütüne ilişkin 36 ayrı eylem aydınlatıldı. Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ise 11 tabanca ile 145 fişek ele geçirildi.

62 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 78 şüpheliden 62'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​