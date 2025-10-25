Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandı

Üç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandı

Üç ilde suç örgütlerine büyük darbe! 62 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 ay süren takibin ardından 89 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüne yönelik çalışmalarda 36 eylem aydınlatılırken, 11 tabanca ve 145 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62’si tutuklandı, 16’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Merkezi İstanbul olmak üzere Mardin ve Edirne dahil toplam 3 ilde suç örgütleri sıkı takibe alındı. Beş ay süren çalışmalar sonucu 4 farklı operasyon düzenlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan şüpheliler, toplam 105 adreste arandı. Yapılan çalışmalar sonucu 89 şüpheli gözaltına alındı.

36 AYRI EYLEM AYDINLATILDI

Polisin çalışmaları sonucu elebaşıları yurt dışında olduğu değerlendirilen suç örgütüne ilişkin 36 ayrı eylem aydınlatıldı. Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ise 11 tabanca ile 145 fişek ele geçirildi.

62 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 78 şüpheliden 62'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​

