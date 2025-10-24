Türk Yıldızları Edirne'de uçtu, görenler mest etti! Asıl gösteri pazar günü
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Edirne’de gösteri yapacak Türk Yıldızları, Selimiye Meydanı semalarında test uçuşu gerçekleştirdi. Ay yıldızlı jetler, yaklaşık 10 dakika süren uçuşta akrobatik manevralarla gökyüzünde görsel şölen sundu. Gösteri uçuşu pazar günü saat 16.30’da Selimiye Camisi üzerinde yapılacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, pazar günü Edirne Selimiye Meydanı semalarında yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında 26 Ekim Pazar günü gösteri yapacak Türk Yıldızları, çevreyi tanıma amacıyla Edirne semalarında 10 dakika uçuş yaptı. Test uçuşu boyunca ay yıldızlı jetler akrobatik hareketler sergiledi.
Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde gerçekleştirilecek uçuş yaklaşık yarım saat sürecek.
