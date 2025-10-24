Ünlü tatil kenti Bodrum'un sadece 10 günlük suyu kaldı! "Acil önlemler alınması gerekiyor"

Muğla Bodrum'da kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle ilçenin içme suyu kaynakları alarm veriyor. Bodrum'a su sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere indi. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 6'ya kadar düşerek ölü hacim noktasına ulaştı. Geyik Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 13'e gerilerken, baraj yüzeyinin yeşil alg tabakasıyla kaplandığı görüldü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'un su rezervinin tükenme noktasına geldiğini belirtti.

ELİMİZDE SADECE 10 GÜNLÜK BİR REZERV KALDI

Doç. Dr. Özçelik şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum'un içme suyu ihtiyacı ortalama 500 bin kişi için saniyede 1100 litre civarında. Bunun 300 litrelik kısmı Mumcular Barajı'ndan sağlanıyordu ancak baraj kuruyunca bu su kesildi. Geyik Barajı'ndan saniyede 600 litre su temin ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda bunun 270 litrelik kısmı da kesildi ve şu an 330 litre/saniye seviyesinde su alınıyor. Geyik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 13 civarında. Bu da yaklaşık 2 milyon metreküplük bir su anlamına geliyor. Bodrum'un tüm su ihtiyacını sadece buradan karşılasak bile bu miktar 20 günlük bir tüketime denk geliyor. Ancak bu suyun yarısı termik santral için kullanılıyor, dolayısıyla elimizde sadece 10 günlük bir rezerv kalmış durumda."

"YER ALTI SUYU DA TEHLİKEDE"

Barajlardaki su kesintilerinin ardından Bodrum'a suyun Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı ile yer altı kuyularından sağlandığını aktaran Özçelik, kuraklığın uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak şu şunları kaydetti: