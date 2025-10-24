Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali'den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Atıl Alanlardan Aktif Yaşama" projesi kapsamında yapımı tamamlanan 15 okul spor salonu, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Açılış programları Elazığ Aziz Gül Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ'DEN GÜLDÜREN CEVAP

Kurdele kesiminin ardından salonları gezen yetkililer, öğrencilerin spor gösterilerini izledi. Bilek güreşi yapan öğrencilerin daveti üzerine Vali Hatipoğlu tebessüm ederek, "Karizmayı çizdirmeyelim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise 13 yaşındaki Yusuf Sevil ile bilek güreşi yaptı. Kısa sürede yenileceğini anlayınca Şahin gülerek, "Bırak, tamam" dedi. Bu anlar salondakileri kahkahaya boğdu.

Vali Numan Hatipoğlu

Önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Numan Hatipoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili öğrenciler sizler en iyi okullarda, en iyi ortamlarda kendinizi geleceğe hem zihnen hem bedenen en iyi şekilde hazırlayın. Bu doğrultuda gece gündüz demeden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte şu anda okuduğunuz bu muazzam okul ve diğer okullarımız hep bu çabanın ürünü, gayretin ürünü. Durmak yok, devam ediyoruz. Çünkü, eğitim sadece sınıflarda olan bir faaliyet değil, aynı zamanda sporla sanatla ilgilenen çocuklarımızın ve gençlerimizin olması, İyi resim yapan veya müzikle ilgilenen, sporun kendisine en uygun alanıyla ilgilenen çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim hayalimiz"

GENÇ YUSUF O ANLARI ANLATTI

Bilek güreşi yapan öğrenci Yusuf Sevil ise "13 yaşındayım. Milli Eğitim Müdürümüz geldi, Vali bey geldi. Yeni açılan okulumuzun spor salonunun açılışını bugün yaptık. Vali Bey'i bilek güreşine çağırdım, ama ‘Karizmayı çizdirmeyelim' diyerek gelmedi. Milli Eğitim Müdürümüzü de güreşte zorladım ‘Bırak, bırak' dedi. Yani aramızda çok güzel bir diyalog geçti" dedi.

Program, 15 okulda tamamlanan spor salonlarının gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.