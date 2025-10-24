Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali'den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim

Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali'den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali&#039;den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da spor salonu açılışında 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yusuf Sevil, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nu bilek güreşine davet etti. Vali Hatipoğlu'nun "Karizmayi çizdirmeyelim" diyerek daveti geri çevirmesi gülüşmelere neden oldu.

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Atıl Alanlardan Aktif Yaşama" projesi kapsamında yapımı tamamlanan 15 okul spor salonu, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Açılış programları Elazığ Aziz Gül Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali'den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim - 1. Resim

VALİ'DEN GÜLDÜREN CEVAP

Kurdele kesiminin ardından salonları gezen yetkililer, öğrencilerin spor gösterilerini izledi. Bilek güreşi yapan öğrencilerin daveti üzerine Vali Hatipoğlu tebessüm ederek, "Karizmayı çizdirmeyelim" dedi.

Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali'den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim - 2. Resim

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise 13 yaşındaki Yusuf Sevil ile bilek güreşi yaptı. Kısa sürede yenileceğini anlayınca Şahin gülerek, "Bırak, tamam" dedi. Bu anlar salondakileri kahkahaya boğdu.

Öğrencinin bilek güreşi davetine Vali'den güldüren cevap: Karizmayı çizdirmeyelim - 3. Resim
Vali Numan Hatipoğlu

Önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Numan Hatipoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili öğrenciler sizler en iyi okullarda, en iyi ortamlarda kendinizi geleceğe hem zihnen hem bedenen en iyi şekilde hazırlayın. Bu doğrultuda gece gündüz demeden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte şu anda okuduğunuz bu muazzam okul ve diğer okullarımız hep bu çabanın ürünü, gayretin ürünü. Durmak yok, devam ediyoruz. Çünkü, eğitim sadece sınıflarda olan bir faaliyet değil, aynı zamanda sporla sanatla ilgilenen çocuklarımızın ve gençlerimizin olması, İyi resim yapan veya müzikle ilgilenen, sporun kendisine en uygun alanıyla ilgilenen çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim hayalimiz"

GENÇ YUSUF O ANLARI ANLATTI

Bilek güreşi yapan öğrenci Yusuf Sevil ise "13 yaşındayım. Milli Eğitim Müdürümüz geldi, Vali bey geldi. Yeni açılan okulumuzun spor salonunun açılışını bugün yaptık. Vali Bey'i bilek güreşine çağırdım, ama ‘Karizmayı çizdirmeyelim' diyerek gelmedi. Milli Eğitim Müdürümüzü de güreşte zorladım ‘Bırak, bırak' dedi. Yani aramızda çok güzel bir diyalog geçti" dedi.

Program, 15 okulda tamamlanan spor salonlarının gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı! Rafael Benitez, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin en iri bebeği! 37 haftalık doğan Ali Atilla kilosu ve boyuyla şaşkına çevirdi - YaşamTürkiye'nin en iri bebeği! Kilosu ve boyuyla şaşkına çevirdiBursa'da görünmez kaza! Geri manevra yaparken yayayı ezdi - YaşamBursa'da görünmez kaza! Geri manevra yaparken yayayı ezdiYaşarken “öldü” denildi, kendi mezarını buldu! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı - YaşamYaşarken “öldü” denildi, kendi mezarını bulduBir daha gelinlik giymek isteyen eşini kırmadı! Turistler yeni evli sanıp, takı kuyruğu oluşturdu - YaşamTuristler yeni evli sanıp, takı kuyruğuna girdiAdıyaman'da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı! - YaşamGerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı!İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldı - Yaşamİstanbul’a bugün için sel uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...