Elazığ'da dilenci operasyonu: Sadece 3 saatte topladığı para şaşkına çevirdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da zabıta ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda bir dilencinin kısa sürede yüksek miktarda para topladığını tespit etti. Yapılan aramada, dilencinin üzerinden 3 saat içinde topladığı 1950 TL çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Kentte özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde tespit edilen dilenciler tek tek yakalandı.

Elazığ'da dilenci operasyonu: Sadece 3 saatte topladığı para şaşkına çevirdi! - 1. Resim

3 SAATTE 1950 TL!

Zabıta kontrol noktasına getirilen dilenciler arandı. Yapılan aramalarda, bir dilencinin üzerinden 3 saat içinde topladığı 1950 TL çıktı. Ekipler, paraya el koyarken dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem uyguladı.

"Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti? DMM'den açıklama geldi
