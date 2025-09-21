Elazığ'da can pazarı! Baraj kapakları açıldı, insanlar mahsur kaldı
Elazığ’da Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla 4 kişi, Murat Nehri’nde oluşan adacıkta mahsur kaldı. Ekipler botla kurtardıkları şahısları kıyıya ulaştırdı.
Elazığ’ın Palu ilçesindeki Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri’nde adacık oluştu, 4 kişi mahsur kaldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, ambulans ve Palu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDILAR
Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı. Mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
