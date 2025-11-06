Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla'ya yoğun ilgi

Tabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla'ya yoğun ilgi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla&#039;ya yoğun ilgi
Kocaeli, Turizm, Kamp, Orman, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ormanya ve Kuzuyayla, yerli turizmin cazibe merkezleri arasında yer aldı. 2025 yaz sezonunda Ormanya 2 milyon 230 bin 970, Kuzuyayla ise 50 bin tabiatseveri ağırladı. Böylece iki önemli destinasyon toplamda 2 milyon 280 bin 970 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Ormanya ve Kuzuyayla, yaz boyunca klasik tabiat etkinliklerinin yanı sıra çocuklara ve ailelere özel aktivitelerle dikkat çekti.

Ormanya, yaz sezonunda 2 milyon 230 bin 970, Kuzuyayla ise 50 bin tabiatseveri ağırladı.

Tabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla'ya yoğun ilgi - 1. Resim

YAYLA ATMOSFERİ BEĞENİLDİ

Ormanya’nın "Çocuk Hayvan Çiftliği", "Yaban Hayat Alanı" ve "Orman Kütüphanesi" bölümleri büyük ilgi görürken, Kuzuyayla’nın serin yayla atmosferi ile ateşsiz güvenli piknik alanları yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

KAMPSEVERLERİN ADRESİ

Tabiat tutkunlarının gözdesi hâline gelen Ormanya kamp alanı, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırladı. Yaz aylarında kamp alanını; Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Rusya’dan toplam 2.448, İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Ankara, Düzce, Bolu, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden ise 6.592 kampsever ziyaret etti. Toplamda 9.040 kamp tutkunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tabiat turizmi hizmetlerinden faydalandı.

Tabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla'ya yoğun ilgi - 2. Resim

HERKESE HİTAP EDİYOR

"Ormanya’da Yaz" ve "Kuzuyayla’da Yaz" başlıklarıyla düzenlenen ücretsiz tabiat etkinlikleri, bu yıl 30 bin 188 katılımcıyla yoğun ilgi gördü. Programlarda dağ bisikleti turları, flora ve kuş gözlemleri, gece yürüyüşleri, hafta sonu koşuları, orman sineması, çocuk orman okulu ve tabiat eğitimleri yer aldı.

Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikler, hem tabiat bilincini güçlendirdi hem de kentlilere ücretsiz açık hava etkinlikleri imkânı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gemlik'te AK Parti hedef büyütüyor: 800 yeni üyeUzayda mangal! Çinliler tavuk ve et pişirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk dizilerini örnek aldılar: Latin Amerika'ya çay demlemeyi öğrettik - YaşamArtık demliyorlar! Dizilerimiz dünyaya çayı öğrettiPolonya'dan 'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'! Tatil için gelmişti, Müslüman oldu - Yaşam'Zielinska' olarak geldi, 'Ayşe olarak dönecek'!Meteoroloji uyarısını yaptı, yağış dalgası geliyor! İstanbul dahil 19 ilde şemsiyeler açılacak - Yaşamİstanbul ve 18 ilde sağanak alarmı!İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı - YaşamYağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktıHamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyor - YaşamHamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyorAyakkabıcılık mesleğinin duayeni! Trabzon'un son ustalarından Mustafa Sandıkçı 60 yılı geride bıraktı - Yaşam60 yılı geride bırakan usta: Yüz sene da daha ömrüm olsa aynı işi yaparım
Sonraki Haber Yükleniyor...