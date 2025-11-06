Tabiat turizmine Kocaeli imzası! Ormanya ve Kuzuyayla'ya yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Ormanya ve Kuzuyayla, yaz boyunca klasik tabiat etkinliklerinin yanı sıra çocuklara ve ailelere özel aktivitelerle dikkat çekti.

Ormanya, yaz sezonunda 2 milyon 230 bin 970, Kuzuyayla ise 50 bin tabiatseveri ağırladı.

YAYLA ATMOSFERİ BEĞENİLDİ

Ormanya’nın "Çocuk Hayvan Çiftliği", "Yaban Hayat Alanı" ve "Orman Kütüphanesi" bölümleri büyük ilgi görürken, Kuzuyayla’nın serin yayla atmosferi ile ateşsiz güvenli piknik alanları yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

KAMPSEVERLERİN ADRESİ

Tabiat tutkunlarının gözdesi hâline gelen Ormanya kamp alanı, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırladı. Yaz aylarında kamp alanını; Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Rusya’dan toplam 2.448, İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Ankara, Düzce, Bolu, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden ise 6.592 kampsever ziyaret etti. Toplamda 9.040 kamp tutkunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tabiat turizmi hizmetlerinden faydalandı.

HERKESE HİTAP EDİYOR

"Ormanya’da Yaz" ve "Kuzuyayla’da Yaz" başlıklarıyla düzenlenen ücretsiz tabiat etkinlikleri, bu yıl 30 bin 188 katılımcıyla yoğun ilgi gördü. Programlarda dağ bisikleti turları, flora ve kuş gözlemleri, gece yürüyüşleri, hafta sonu koşuları, orman sineması, çocuk orman okulu ve tabiat eğitimleri yer aldı.

Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikler, hem tabiat bilincini güçlendirdi hem de kentlilere ücretsiz açık hava etkinlikleri imkânı sundu.