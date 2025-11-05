Ayakkabıcılık mesleğinin duayeni! Trabzon'un son ustalarından Mustafa Sandıkçı 60 yılı geride bıraktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 72 yaşındaki ayakkabı ustası Mustafa Sandıkçı, 60 yıldır el yapımı deri ayakkabı imal ediyor.

Tavsiye üzerine çırak olarak başladığı mesleğinde 60 yılı geride bırakan üç çocuk babası Sandıkçı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dükkanda sipariş üzerine erkek ayakkabısı üretiyor.

ÇIRAK ARIYOR, BULAMIYOR

Mustafa Sandıkçı, işini severek yaptığını ve müşterileriyle güzel ilişkileri olduğunu söylüyor.

Meslek öğrenmek için 1965'te başladığı işinde yıllar içerisinde ilerlediğini belirten Sandıkçı, ilk dükkanını Uzun Sokak'ta açtığını, şu andaki iş yerinde ise 26 yıldır kiracı olduğunu ifade ediyor.

Esnaf olmanın fikir, şükür ve kanaatkarlık gibi özellikleri olduğunu dile getiren Sandıkçı, gelinen süreçte mesleği devam ettirecek çırak veya kalfa bulamadığını anlatıyor.

"İSTERSE DÜNYANIN BİR UCUNA GİTSİN AYAKKABIMI GÖRÜNCE ANLARIM"

Sipariş üzerine çalıştığını belirten Sandıkçı, 12 çiftten oluşan bir takım ayakkabıyı üç günde hazır hale getirdiğini söyledi.

Sıfırdan ayakkabı yapan ustaların artık neredeyse yok diyecek kadar azaldığına işaret eden Sandıkçı, meslekte yeni ustaların yetişmemesine üzüldüğünü aktardı.

Sandıkçı, mesleğini severek yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Elde yapılan zor bir iş, severek yapıyorum, mesleğimden şikayetçi değilim, yüz sene daha ömrüm olsa yine aynı işi yaparım. Bu ayakkabı isterse dünyanın bir ucuna gitsin, görünce benim ayakkabım olduğu anlarım. Trabzon'da 10 tane imalatçıyı getir yapsın, 10'unu da koy önüme benim ayakkabıyı bulurum."

Müşterilerden Salih Karadağ ise 40 yıldır ayakkabılarını Mustafa ustaya yaptırdığını söyledi.

Sandıkçı'nın yaptığı bir çift ayakkabıyı yaklaşık üç yıl giydiğini anlatan Karadağ, "Mükemmel bir üstat. Böyle üstatların değerini, kıymetini bilmek lazım." dedi.