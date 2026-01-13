CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kapı isimliğinde yazan "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" yazısının yanına "Genel Başkan Özgür Özel" ismini yazdırttı. Özel daha önce de İmamoğlu'nun kürsü arkasındaki resmini kaldırmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Özel, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Özel, emeklilere ayrı bir parantez açarak "Bu geçtiğimiz hafta bin liralık zammın maliyeti söylendiğinde verilen rakamlarla da uyumludur. Bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin lira versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız, açlık sınırının üzerine çıkaramayacağız ama bir nefes aldıracağız. Önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

KENDİ ADINI DA EKLETTİ

Bu etkinlikte dikkat çeken bazı detaylar da gözlerden kaçmadı. CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapı isimliği değiştirildi.

Ofisin ilk zamanlarında isimlikte sadece "Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" yazıyordu. Sabah'ın haberine göre ancak son değişikle İmamoğlu'nun isminin yanına "Genel Başkan Özgür Özel" yazısı da eklendi.

ÖNCE RESMİNİ KALDIRTMIŞTI

Özel daha önce de kürsünün arka planında yer alan İmamoğlu'nun fotoğrafını ve imzasını kaldırtmıştı.

